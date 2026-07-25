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Buğday ambarda kaldı: İran ve Rusya - Ukrayna savaşları, iklim krizi fiyatları yükseltiyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Buğday ambarda kaldı: İran ve Rusya - Ukrayna savaşları, iklim krizi fiyatları yükseltiyor!

İran ve Rusya - Ukrayna arasındaki savaşların küresel ticaret yolları üzerindeki baskısı giderek piyasa bağlarını geriyor. Saldırılar ve aşırı sıcaklar sonrası buğday fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Peki, uzmanlar son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında ne ifade etti?..

#1
Foto - Buğday ambarda kaldı: İran ve Rusya - Ukrayna savaşları, iklim krizi fiyatları yükseltiyor!

İran ve Ukrayna savaşlarının küresel ticaret yolları üzerindeki baskısı, liman saldırıları ve aşırı sıcaklar nedeniyle buğday fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı.

#2
Foto - Buğday ambarda kaldı: İran ve Rusya - Ukrayna savaşları, iklim krizi fiyatları yükseltiyor!

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan savaşlar Rusya pazarına doğrudan etksisi altına alıyor. Yetkililer küresel tahıl piyasalarında savaş ve iklim kaynaklı endişeler nedeniyle buğday fiyatları yükselişini sürdürüyor diyerek ifade ediyor. Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler... Yapılan açıklamaya göre, Chicago Ticaret Borsası'nda buğday fiyatları geçen hafta yüzde 4,1 artarak son üç yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Yetkililer, Temmuz ayı boyunca fiyatlardaki yükseliş yüzde 19'a ulaştığını tespit ettiler. Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler...

#3
Foto - Buğday ambarda kaldı: İran ve Rusya - Ukrayna savaşları, iklim krizi fiyatları yükseltiyor!

Piyasalardaki hareketliliğin temel nedenleri arasında İran savaşı nedeniyle Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna savaşında tahıl ihracat yollarının hedef alınması ve büyük üretici ülkelerde yaşanan hava koşulları gösteriliyor. Yetkililer, tespit ettiği incelemeler sonucunda Karadeniz hattı küresel buğday arzı için kritik diyerek uzmanlar tarafından paylaşıldı. Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını karşılayan iki önemli üretici konumunda bulunuyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki savaşta limanlara, tahıl depolarına ve ihracat güzergahlarına yönelik saldırılar küresel piyasaları doğrudan etkiliyor.

#4
Foto - Buğday ambarda kaldı: İran ve Rusya - Ukrayna savaşları, iklim krizi fiyatları yükseltiyor!

Aktarılan bilgilere göre, Chicago merkezli gıda emtia ticareti şirketi Futures International, Rusya'nın deniz taşımacılığına yönelik kısıtlamalarının ve liman altyapılarına yönelik saldırıların kısa vadede tahıl ihracatının güvenliği konusunda belirsizlik oluşturduğunu belirtti.

#5
Foto - Buğday ambarda kaldı: İran ve Rusya - Ukrayna savaşları, iklim krizi fiyatları yükseltiyor!

Rusya'nın Karadeniz'deki önemli ihracat merkezlerinden Novorossiysk Limanı'nda gece deniz trafiğine yönelik sınırlamalar getirdiği, bazı Azak Denizi limanlarında ise güvenlik sorunları nedeniyle gemi hareketlerinin aksadığı bildirildi. Ukrayna'nın Rusya içindeki enerji ve lojistik noktalarına yönelik insansız hava aracı saldırıları da Moskova'nın ihracat kapasitesi üzerindeki baskıyı artırıyor. İran savaşı enerji ve gıda piyasalarını etkiliyor Ortadoğu'daki savaş ortamı da tahıl piyasaları üzerinde dolaylı baskı oluşturuyor. İran çevresindeki çatışmalar, enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, artan taşıma maliyetleri ve güvenlik riskleri gıda ticaretini de etkiliyor. Uzmanlara göre, enerji fiyatlarındaki yükseliş tarımsal üretimde kullanılan gübre, yakıt ve lojistik maliyetlerini artırarak buğday başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıyabilir. Özellikle ithalata bağımlı ülkeler açısından bu gelişmeler, ekmek ve temel gıda fiyatlarında yeni artış riskini beraberinde getiriyor. Avrupa'da sıcak hava üretimi düşürüyor Buğday fiyatlarını artıran bir diğer önemli faktör ise iklim koşulları oldu. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, özellikle Fransa ve Almanya gibi önemli üreticilerde verim kayıplarına yol açtı. Avrupa Birliği'nin bu yılki tahıl üretiminin yüzde 9'dan fazla gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşün son 20 yıldan fazla sürenin en büyük yıllık kayıplarından biri olacağı belirtiliyor. Fransa'da sıcak hava dalgaları nedeniyle bazı bölgelerde erken hasat yapılırken, üreticiler düşük verim ve kalite sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. ABD'de de benzer riskler yaşanıyor. Kuzey Dakota eyaletinde etkili olan yüksek sıcaklıkların, ülkenin önemli buğday üretim bölgelerinden birindeki rekolteyi olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. ABD buğday üretimi 55 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir ABD Tarım Bakanlığı'nın 10 Temmuz'da yayımladığı rapor, küresel arz endişelerini artıran önemli veriler içeriyor. Rapora göre, ABD'nin 2026/27 sezonunda buğday üretiminin yaklaşık 41,81 milyon ton olması bekleniyor. Bu rakam, önceki tahmine göre 190 bin ton daha düşük ve 1970/71 sezonundan bu yana en düşük üretim seviyesi anlamına geliyor. Aynı dönemde ABD'nin dönem sonu buğday stoklarının da 19,66 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Bu miktar, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 22'lik düşüş anlamına geliyor. Küresel buğday stokları da geriliyor. Dünya genelindeki dönem sonu stoklarının 272,8 milyon tona düşmesi beklenirken, bu azalışta ABD, Hindistan, Arjantin ve Kanada'daki üretim düşüşleri etkili oluyor. Gıda güvenliği yeniden küresel gündemde Buğday fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca tarım piyasalarını değil, dünya genelindeki tüketicileri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü buğday, ekmek, makarna ve birçok temel gıda ürününün ana hammaddesi konumunda bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaşanan tahıl krizinin ardından küresel piyasalar yeniden savaşların gıda arzı üzerindeki etkilerini tartışmaya başladı. İran çevresindeki gerilimlerin de bu tabloya eklenmesi, enerji ve lojistik risklerini artırıyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde buğday fiyatlarının seyrinde üç temel unsurun belirleyici olacağını ifade ediyor: 1.Karadeniz'deki savaşın tahıl ihracatına etkisi, 2.Ortadoğu'daki çatışmaların enerji ve lojistik maliyetlerine yansıması, 3.Büyük üretici ülkelerde hava koşullarının rekolte üzerindeki etkisi. Küresel gıda piyasaları açısından yeni dönem, yalnızca üretim miktarlarıyla değil savaşlar, iklim değişikliği ve ulaşım güvenliği gibi jeopolitik faktörlerle de şekilleniyor.

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