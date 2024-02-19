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Yaşam
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Bu yöntemi kendileri geliştirdi! Isınma giderini neredeyse sıfırladılar

2024-02-19 14:51:21
Bu yöntemi kendileri geliştirdi! Isınma giderini neredeyse sıfırladılar

Kahramanmaraş'ta iki kişi geliştirdikleri yöntemle bir litre benzinle 300 litre gaz üretti.

#1
Foto - Bu yöntemi kendileri geliştirdi! Isınma giderini neredeyse sıfırladılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası kendilerini araştırma ve geliştirmeye adayan emekli depremzede Mustafa Uludağ ve Ökkeş Kavgacı, ikinci projelerini de hazırladı. Vatandaşlar enkazdan çıkardıkları buzdolabı kompresörü ve beraberindeki ekipmanlarla bir regülatör geliştirdi.

#2
Foto - Bu yöntemi kendileri geliştirdi! Isınma giderini neredeyse sıfırladılar

Ortaya çıkan manyetik ısı regülatörüyle 1 litre benzinden yaklaşık 300 litre gaz elde ettiğini ifade eden Uludağ, yaptıkları yakıtı bağ evlerinde kullanacaklarını söyledi.

#3
Foto - Bu yöntemi kendileri geliştirdi! Isınma giderini neredeyse sıfırladılar

Hedeflerinin ürettikleri gaz ile ısınma sorununu da çözeceklerini ifade eden Uludağ, “Bir litre benzin ile LPG’yi ürettik ocağımızı hazırladık ve çayımızı koyduk. Önce deprem enkazdan çıkarttığımız hava kompresörünü çıkardık. Buradaki düzenek sayesinde geçen yakıt, suyun içinde buharlaşan hava ocağın içine geçip yakıt olarak dönüyor. Basit bir sandıktan alan yaptık. Bu çalışmamızı çok geliştireceğiz. Bağ evimizde bir tüp 750 lira ama bir litre benzin ile biz bunu bir ay idare edeceğiz. Bu projemizin ikinci aşaması için bu yakıtı ısıtmaya çevirmeye çalışacağız. Özelikle ofislerde kullanılmak üzere ısıtma sistemi yapacağız” dedi.

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