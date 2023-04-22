Bu yöntem hem ağaçları hem arıları koruyor

Yaptığı araştırmada bu böceklerin mavi renge duyarlı oldukları için ağaçlık alana bırakılan içi su dolu plastik mavi leğenlerde toplandığını öğrenen Bozkoyun, 4 yıldır bahçesinde uyguladığı yöntemden olumlu sonuç alıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, mavi leğenin bakla zınnı böceğine cazip geldiğini ve dikkatini çektiğini söyledi. Leğenin içerisine konan suyla böceğin tuzağa düşürüldüğünü anlatan Balcı, "Mavi leğen uygulaması bakla zınnı böceğine karşı yapılan biyoteknik bir mücadele yöntemi. Bu uygulama zararsız bir yöntem. Aynı zamanda bal arılarını korumaya yönelik bir uygulama. Bu anlamda üreticimizi mücadele yönteminden dolayı kutluyorum, bereketli sezon geçirmesini diliyorum." diye konuştu.