Bu yolculuk tam 2 ay sürüyor

Tuğay, “Muş ilinden geldik. 15 gündür yoldayız. Mardin'e gideceğiz. Daha 2 aylık yolculuk var önümüzde. Zor bir meslektir. Biz bu mesleği dedelerimizden devir aldık. Dedelerimizin dedesi de bu işi yapıyordu. Bizim mesleğimiz budur. Muş’ta 4 ay kaldık. Sabah yola çıktık 6 saat oldu hiç dinlenmedik. Biz 2 kişi sürekli hayvanlarla beraberiz” dedi.