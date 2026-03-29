Otomobil devinden geri vites! ‘Pişmanız geri dönüyoruz'

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alman otomobil devi Volkswagen, hem kullanıcıları hem de markayı perişan eden kararı sonrası geri adım attı. Milyonlarca kullanıcı için yeni dönem başlıyor, tarih duyuruldu.

Otomobil devleri bazı zamanlar radikal kararlar alsa da, işler yolunda gitmeyince geri adım atabiliyor. Sektörün gözde markalarından Volkswagen, son yıllarda radikal bir karar alıp dokunmatik ekranlara geçiş yapmıştı.

Araç içi multimedya ekranında yeni teknolojileri kullanmak istese de, tüketiciler bu yeni nesil ekrandan pek memnun kalmadı. Öyle ki Alman firmanın CEO’su da bunun artık bir hata olduğunu vurgulayarak pişmanlıklarını dile getirdi. Şimdi ise her şey başa saracak; yine yeniden eski sisteme geçilecek ve bu çok uzun sürmeyecek.

Volkswagen, son yıllarda araç iç mekanlarında uyguladığı aşırı dijitalleşme politikasından büyük bir geri adım atıyor.

Şirket, kullanıcıların yoğun tepkisini çeken ve sürüş esnasında kullanımı zorlaştıran dokunmatik yüzeyler ile "slider" adı verilen kaydırmalı kontroller yerine, fiziksel tuşları modellere geri getireceğini açıkladı.

Peki, endüstrideki bu devasa dijitalleşme akımına rağmen Volkswagen neden böyle bir karar aldı? Aslında cevap basit: Müşteri geri bildirimlerinin göz ardı edilmesi ve otomobillerin kullanımının gereksiz yere karmaşıklaşması. Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, bu değişimi oldukça net bir dille ifade ediyor. Schäfer'a göre, fiziksel kapı kolları ve tuşlar kendi yönetiminde "pazarlık konusu bile olamayacak" temel unsurlar.

Grünitz, bu kliniklerde "Hangi işlem için bir tuşa ihtiyacımız var?" diye sorduklarını ve prototip araçların içine yerleştirilen kameralarla "müşterinin neyi kullandığını ve nereye baktığını" incelediklerini açıkladı. Bu sayede, gelecekteki modellerin kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesi hedefleniyor.

Örneğin, yaklaşmakta olan ID. Polo konsepti ve gelecek Golf GTI modeli, bu yeni, kullanıcı odaklı iç mekan tasarım anlayışının ilk somut örneklerini sunacak.

Peki, diğer otomobil üreticileri de bu trendi takip ederek fiziksel tuşlara geri dönecek mi? Yoksa dijitalleşme yarışı, kullanıcı deneyimini göz ardı ederek devam mı edecek? Bunu zaman gösterecek.

