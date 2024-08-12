Bu taşı çıkartmak sanıldığı gibi kolay değil

Bilican Taşçılık İşletmesinin sahibi Muhlis Gündoğdu ise neynik taşının çok iyi ısı yalıtımı yaptığını belirterek, yapıları yazın serin kışın ise sıcak tuttuğunu söyledi. Mesleği babadan devraldığını aktaran Gündoğdu, "Bu taş özel bir taştır. Bu taşlar çeşit çeşit modellerle şömine, taş ev, hayrat çeşmeleri, duvar kaplamalarında kullanılıyor. Ekiplerimiz taş ocağından taş çıkartıyor. Biz de o taşları arkadaşlar sayesinde getirip burada işlemesini yapıyoruz ve halka arz ediyoruz. Toplam makine elemanı sekiz kişidir. 4-5 kişi de taş ocağında taş çıkarıyor. Doğu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına satıyoruz” ifadelerini kullandı.