2023-10-18 15:31:22 Bu tam bir kahpelik! Pislik çukuru müptezeller ortalıkta cirit atıyor! Müptezeli tarihçiden, şaklabanı hocadan, etki ajanı yavşağı akademisyenden ayırmak şart (galeri)
İsmail Kılıçarslan, hiçbir tarihsel gerçeklikle ilgisi olmadığını bile bile ve göbeğini kaşıya kaşıya “Filistinli demek toprağını satan adam demektir” diye böğüren müptezel tarihçinin yaptığı şeyin tam olarak “büyük ve sofistike kahpelik” olduğunu belirtti. “Müptezeli tarihçiden, şaklabanı hocadan, etki ajanı yavşağı akademisyenden ayıramazsak aynı alıklığın daha beteri hepimize isabet eder. Benden söylemesi” uyarısında bulunan Kılıçarslan, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti: