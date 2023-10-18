Bu tam bir kahpelik! Pislik çukuru müptezeller ortalıkta cirit atıyor! Müptezeli tarihçiden, şaklabanı hocadan, etki ajanı yavşağı akademisyenden ayırmak şart (galeri)

Bakınız bir diğer “alıklaştırma operasyonu” da şöyle ilerledi. Bazı İsrail yanlısı dangalaklar, Filistinli mücahitlerin Aksa Tufanı’nın ilk gününde bir müzik partisini basıp, oradaki insanlara tecavüz edip öldürdüğü iddiasını yaygınlaştırdılar. Bunu bir “hayat tarzı” meselesi addeden ortalama “alık kütle” derhal İsrail’in safında yer tuttu. Partideki insanlara tecavüz edilmesinin söz konusu bile olmadığı ispat edildi, dahası oradaki insanların pek çoğunun (hatta bence tamamına yakınının) bilinçsiz ve gerzek Siyonist teröristler tarafından açılan ateşle öldüğünü ortaya koyan ses kayıtları İsrail medyasında yayınlandı falan ama bizim alıklar bu olaya sebep olan Siyonist köpeklere değil, bu olay hakkındaki gerçekleri ortaya koyanlara “insan değilsiniz” dediler. Tam manasıyla bir “ört ki ölem” hikâyesine çevirdiler işi.