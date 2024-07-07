Bu sucuğun lezzeti bilimsel olarak kanıtlandı

Sivas'ta sucuk üretimi yapan bir firmanın işletmecisi, Gıda Mühendisi Erdinç Hastaoğlu, Sivas sucuğunu diğer sucuklardan ayıran özelliklerden bahsetti. Hastaoğlu, “Sivas sucuğunu diğer sucuklardan ayıran 3 ana sebebi var. Birincisi hammaddesi olan büyükbaş hayvanlarımız. Büyükbaş hayvanlarımız yerli ırklardan olup yüksek rakımlı ve bitki çeşitliliğinin bol olduğu meralarda doğal şartlarda yetişmektedir. Böyle olunca ürünün tadı ve rehası diğerlerine göre farklı oluyor. Diğer bir sebebi de baharat çeşitliliğidir. Üçüncü sebep de ustalarımız. Tüm Türkiye'deki işleme tesislerinin sucuk, pastırma ve kavurma bölümünde çalışan maharetli ustalarımızın büyük bir çoğunluğu Sivas'tan çıkmaktadır” dedi. “Diğer şehirler lezzeti asla yakalayamaz” Kayseri ve Afyonkarahisar'ın sucuk ve pastırma ustalarının da Sivaslı olduğunu söyleyen Hastaoğlu, “Et ve et ürünlerini severek tüketen halkımız; sucuk, pastırma ve kavurmanın Sivas'ın olduğunu iyi bilirler. Ancak diğer şehirlerde bunu sahiplenmeye çalışıyorlar. Şöyle bir durum var bunun lezzeti, kokusu ve rehasını asla yakalayamazlar. Bu noktada 2022 yılında eski dönem Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu bu konuya son noktayı koymuş sucuk, pastırma ve kavurmanın ana vatanının Sivas olduğunu coğrafi tescil ile belirtmiştir. Diğer şehirlerden Kayseri ve Afyonkarahisar'ın sucuk ve pastırma ustaları da Sivaslıdır. Asıl usta başları da Sivaslıdır” ifadesini kullandı.