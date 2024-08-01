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Yaşam
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Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

2024-08-01 09:44:09
Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da inşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor.

#1
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmış ve binlerce konut yerle bir olmuştu. Hatay'da 10 bin 889 kentsel ve kırsal konutun kurası çekilmiş ve 3 bin 615 aileye anahtarları teslim edilmişti.

#2
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

Enkaz kaldırma sürecinin tamamlanmasıyla merkez Antakya ilçesi adeta boş araziye dönmüştü.

#3
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

İhya ve inşa çalışmaları kapsamında temellerin atıldığı ve her geçen gün binaların yükseldiği Antakya kent merkezi dron ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

Çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini dile getiren Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, “6 Şubat depreminin ardından mahallemizde yapılan değişiklikler ortada. Umut ediyoruz verilen tarihte ve zamanda evlerimiz yapılsın ve yükselsin. Bizde bir an önce evlerimize geçelim. Bayramdan bugüne kadar gece gündüz çalışılıyor. Bunlara bizzat biz de şahit oluyoruz” dedi.

#5
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, inşaatların son hızla devam ettiğini dile getirerek, “Mahallemiz asrın felaketinde yerle bir olmuştu. Hiçbir şekilde tanıyamıyorduk. Mahallemizin sokakları ve yolları birbirine girmişti, şu anda da tanımıyoruz ama şükürler olsun inşaatlarımız başladı.

#6
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

Rabbim bin kere de devletimizden razı olsun. Bir an önce mahallemizi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Antakya'mızın her bir yanında hummalı çalışmalar var. Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

#8
Foto - Bu şehirde inşaatlarda gece de çalışılıyor

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