  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zehir saçıyormuş! Sabah saatlerinde kullananlar dikkat: 1 dilimi bile vücudu zehirliyor! Bir isim daha mı? Beşiktaş orta saha transferinde Kristjan Asllani ismine yöneldi Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor Öğrencilerden inanılmaz buluş: Bunu ağaç kavunu kabuğuyla ürettiler!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bu sefer kesin satılacaklar gibi... Sadettin Saran'ın istekleri gerçekleşiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu sefer kesin satılacaklar gibi... Sadettin Saran'ın istekleri gerçekleşiyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran acil oyuncu satılmasını istiyordu. Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski başkanın bu isteğini gerçekleştirecek.

#1
Foto - Bu sefer kesin satılacaklar gibi... Sadettin Saran'ın istekleri gerçekleşiyor

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katarak flaş bir başlangıç yapmıştı. Fenerbahçe'de gönderilecek isimler için de çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Bu sefer kesin satılacaklar gibi... Sadettin Saran'ın istekleri gerçekleşiyor

Başkan Sadettin Saran ise yeni transferler için acil oyuncu satılmasını istiyor. Başkan Saran'ın bu konuda isteği kabul oldu. Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'ye gelen teklifler var.

#3
Foto - Bu sefer kesin satılacaklar gibi... Sadettin Saran'ın istekleri gerçekleşiyor

Fenerbahçe'nin satış listesine eklediği Youssef En-Nesyri'ye birçok talip çıktı. En-Nesyri için İtalya'dan Napoli ve Juventus, İngiltere'den ise Nottingham Forest ve Everton Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

#4
Foto - Bu sefer kesin satılacaklar gibi... Sadettin Saran'ın istekleri gerçekleşiyor

Aynı zamanda Szymanski için ise Rennes kulübü devrede. Fenerbahçe ve Rennes, Szymanski'nin transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var
Gündem

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Yemen'in Şebya vilayetine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı
Gündem

Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı

Eğitim alanında attığı adımlar ve hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkat çeken ve bu sebeple laikçi azınlık ve güdümlü medyasının hedef..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Sözcü TV’ye çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sorulan art niyetli sorulara verdiği ceva..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23