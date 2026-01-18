Bu sefer kesin satılacaklar gibi... Sadettin Saran'ın istekleri gerçekleşiyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran acil oyuncu satılmasını istiyordu. Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski başkanın bu isteğini gerçekleştirecek.
Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katarak flaş bir başlangıç yapmıştı. Fenerbahçe'de gönderilecek isimler için de çalışmalar sürüyor.
Başkan Sadettin Saran ise yeni transferler için acil oyuncu satılmasını istiyor. Başkan Saran'ın bu konuda isteği kabul oldu. Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'ye gelen teklifler var.
Fenerbahçe'nin satış listesine eklediği Youssef En-Nesyri'ye birçok talip çıktı. En-Nesyri için İtalya'dan Napoli ve Juventus, İngiltere'den ise Nottingham Forest ve Everton Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Aynı zamanda Szymanski için ise Rennes kulübü devrede. Fenerbahçe ve Rennes, Szymanski'nin transferi konusunda anlaşma sağlandı.
