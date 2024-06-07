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Aktüel
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Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!

2024-06-07 10:05:09
Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!

Adana'da aile hekimi 58 yaşındaki Ali Tuna'ya, 2018 yılında arkadaşı öğretmen 33 yaşındaki İdris Temiz'in Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic), hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı. Standart sarımsaktan 3-4 kat daha büyük olan fil sarımsağı, görenleri hayrete düşürüyor. Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi. Adana'da bir doktorun hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı, görenleri hayrete düşürüyor. Aile hekimi olan 58 yaşındaki Ali Tuna'ya, 2018 yılında arkadaşı öğretmen 33 yaşındaki İdris Temiz'in Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic), hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı.

#1
Foto - Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!

Adana Çukurova ilçesindeki evinin bahçesine sarımsağı eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti. Sarımsağın büyüklüğü nedeniyle gören bir daha dönüp bakıyor. 6 yıldır ektiği sarımsaktan yüzlerce tohum elde eden Tuna, bu sene 1 dönüm tarla kiraladı ve orada ekim yaptı. Yüzlerce kilogram sarımsak hasat eden Ali Tuna, bu sene de o sarımsakları yine ekip tohumlarını çoğaltacak.

#2
Foto - Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!

TÜRK TARIMINA KAZANDIRMAK İSTİYOR Fil sarımsağının Çukurova'ya uyum sağladığını belirten Ali Tuna, su istemeyen sarımsak cinsinin Türk tarımına kazandırılmasını istiyor.

#3
Foto - Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!

Ali Tuna, "Küçüklüğümden bu yana tarıma ilgim var. Araştırma ve geliştirmeyi çok seviyorum. Bu fil sarımsağını 2018 yılında Tayland'dan gelen bir arkadaşım hediye olarak verdi. Ben de bu sarımsağı çoğalttım ve çok büyüdüğünü fark ettim. Bu sarımsağı Türk tarımına kazandırmak istedim. 1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim. Ancak bu sene 1 dönüm tarla kiralayıp ekim yaptım. Artık elimdeki tohum miktarı rahatlıkla bir tarlayı ekebilecek hale geldi" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!

"ORGANİK BİR ÜRÜN" Sarımsağı Türk tarımına kazandırmak için yetkililere ulaşmayı hedefleyen Tuna, "Bu sarımsağın büyüklüğü nedeniyle sanayide kullanılması daha uygun olacaktır. Kabuğu çok kolay soyulabiliyor. Bu sarımsakta mantar hastalığı olmuyor ve yetiştirirken hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Organik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır” diye konuştu.

#5
Foto - Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!

Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi

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