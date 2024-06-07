2024-06-07 10:05:09 Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor!
Adana'da aile hekimi 58 yaşındaki Ali Tuna'ya, 2018 yılında arkadaşı öğretmen 33 yaşındaki İdris Temiz'in Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic), hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı. Standart sarımsaktan 3-4 kat daha büyük olan fil sarımsağı, görenleri hayrete düşürüyor. Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi. Adana'da bir doktorun hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı, görenleri hayrete düşürüyor. Aile hekimi olan 58 yaşındaki Ali Tuna'ya, 2018 yılında arkadaşı öğretmen 33 yaşındaki İdris Temiz'in Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic), hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı.