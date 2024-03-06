Bu park tamamen filler için oluşturuldu

Eğlence sektöründe kullanılamayacak duruma geldikleri gerekçesiyle terk edilen filleri kurtardıklarını anlatan Chailert, "Onları kurtardığımızda ya gözleri görmediği, kulakları duymadığı ya da bir şekilde herhangi bir uzuvları çalışmadığı için terk edilmiş oluyorlar. Bize geldiklerinde bu problemlerin yanı sıra ağır işler ve eğitimler sonucu deri yaraları, dahası zihinsel problemleri de oluyor. Birçoğu yıllardır eğlence ve turizm sektöründe kötü muamele gördükleri ve çalışmaya zorlandıkları için fil olduklarının bile farkında değil, çok huysuz ve sinirliler. Biz tedavilerini gerçekleştiriyor ve onlara sevgi gösteriyoruz." sözlerini sarf etti. Tedavi sürecinin ortalama 5 ay sürdüğüne ancak çok uzun bir süre kötü muameleye maruz kalan fillerde bu sürenin 2 yılı bulabildiğine dikkati çeken Chailert, sağlıklarına kavuşan fillerin sürü ile buluşturulduğunu belirtti. Parkta yalnızca fillerin değil aynı zamanda kötü muameleye maruz kalmış maymun, kedi, tavşan, at gibi birçok hayvanın da yaşadığı bilgisini veren Chailert, "Fillere öncelik veriyoruz ama yolda hasta ya da yaralı olduğu halde hala çalıştırılan ve bir şekilde kötü muamele gören bir hayvan gördüğümde onları da alıp buraya getiriyorum." dedi.