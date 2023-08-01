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Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

2023-08-01 14:52:58
Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

Pandemi dönemi, çalışma alanlarında kökten değişikliklere neden oldu. Birçok kişi için evden çalışmak normal hale geldi. Büyük bir istifa dalgası yaşandı. İnsanlar işlerinden ayrılıp evden çalışarak kendilerine para kazandıracak yeni işler arıyorlar. Bazıları ek gelir için yeni iş modelleri ya da iş fırsatları peşindeler. Bugün birçok çalışan işverenlerinden uzaktan çalışma seçeneğini sunmasını bekliyor. Diğer yandan uzak-tan çalışma modeli ile birlikte dolandırıcılık vakaları da artmaya başladı.

#1
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

Evden çalışma ile ilgili dolandırıcılıklar genelde internette, sosyal medya veya iş arayanların yeni fırsatlar aradığı LinkedIn gibi yasal kariyer siteleri ve diğer platformlarda görülen bir ilanla başlar. Siber güvenlik şirketi ESET dikkat edilmesi gereken tehlikeli durumları yedi başlık altında topladı.

#2
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

1-Yeniden yollama Kurban ile paket alma, potansiyel olarak malzeme 'inceleme' ve ardından başka bir varış noktasına göndermesi için anlaşılır. Bunlar "paket işleyici", "paket işleme asistanı" veya hatta "depo dağıtım koordinatörü" olarak ilana çıkabilir. Gerçekte kurban, ele geçirilmiş mali bilgilerle satın alınan çalıntı malları teslim alıyor ve asıl suçu gizlemek için suçlunun izlerini örtmesine etkin olarak yardım ediyor.

#3
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

2-Sahte gizemli müşteri Kurban, ürünleri satın alması ve alışveriş deneyimi hakkında rapor vermesi için işe alınır. Ancak satın almalar veya ön eğitim ve diğer masraflar için kendilerine verilen çek karşılıksızdır.

#4
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

3-Sahte kişisel asistan Kurban, kişisel asistan olarak işe alınır ve masrafları karşılamak için bir çek gönderen işvereni için bazı satın almalar yapması istenir. Paranın bir kısmının banka havalesi veya dijital uygulama yoluyla iade edilmesini isteyebilirler. Orijinal çek karşılıksız çıkacaktır ve kurban zarar edecektir.

#5
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

4-Kendi işinizi kurun Bir dolandırıcılık şirketi, kurbanın girişimci olmasına yardımcı olacak kaynaklar sunduğunu iddia eder. Bunlar genellikle, işe yaramaz kurs materyalleri için para isterler.

#6
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

5-Sahte iş ilanları Bazen dolandırıcılar, mevcut olmayan işler için ilan çıkabilir. Asıl amaç, başvuru sahibinin sosyal güvenlik numarası gibi kişisel bilgileri ve daha sonra kendi adına kimlik sahtekarlığı yapmak için kullanılabilecek diğer ayrıntıları göndermesini sağlamaktır.

#7
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

6-Evde montaj işi Mağdurlara oyuncakları veya el işi ürünleri bir araya getirmeleri ve işverenlerine geri göndermeleri için para ödeneceği söylenir. Ancak başlangıç kiti için bir miktar para ödemeleri gerekir. Ödeme yaptıktan sonra, ortada herhangi bir iş olmadığı anlaşılır.

#8
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

7-MLM dolandırıcılığı Bazı çok katmanlı pazarlama (MLM) fırsatları, sahte şirketlerin kayıt yaptıran kişilere başkalarını işe almaları için güzel bir komisyon ödeneceğine söz verdiği dolandırıcılıklardan başka bir şey değildir. Ayrıca potansiyel müşterilere satmak için "işveren"den ürün almaya zorlanacaklardır.

#9
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

Nasıl güvende kalabiliriz? ESET uzmanları evden çalışma ile ilgili dolandırıcılık tehditlerinden korunmak için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı: Olumsuz çevrimiçi eleştirileri kontrol etmek için iş teklifi yapan şirket hakkında araştırma yapın. İşverene programın toplam maliyetinin ne kadar olduğu, ne zaman ödeme yapılacağı, kim tarafından ve nasıl ödeme yapılacağı gibi pek çok soru sorun. Meşru bir sitede yayımlandığı için iş ilanının meşru olduğunu düşünmeyin.

#10
Foto - Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

Kazanılacak paranın, şirkete bir başka kişiyi üye yapmaktan geçtiği işlere başvurmayın. Diğer işe alınanların referansları da dahil olmak üzere şirketin internet sitesinde verdiği bilgilere inanmayın çünkü bunların tümü sahte olabilir. İstemediğiniz herhangi bir kişiye yanıt vermeyin veya e-posta ya da kısa mesaj gibi istenmeyen iletilerdeki bağlantılara tıklamayın. Beklenmedik bir iş teklifini takip etmek istiyorsanız, ilk e-postayı yanıtlamak yerine şirket hakkında biraz arka plan araştırması yapın.

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