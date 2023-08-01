2023-08-01 14:52:58 Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak
Pandemi dönemi, çalışma alanlarında kökten değişikliklere neden oldu. Birçok kişi için evden çalışmak normal hale geldi. Büyük bir istifa dalgası yaşandı. İnsanlar işlerinden ayrılıp evden çalışarak kendilerine para kazandıracak yeni işler arıyorlar. Bazıları ek gelir için yeni iş modelleri ya da iş fırsatları peşindeler. Bugün birçok çalışan işverenlerinden uzaktan çalışma seçeneğini sunmasını bekliyor. Diğer yandan uzak-tan çalışma modeli ile birlikte dolandırıcılık vakaları da artmaya başladı.