Bu oltalara takılmayın! Evden çalışanlara 7 tuzak

Nasıl güvende kalabiliriz? ESET uzmanları evden çalışma ile ilgili dolandırıcılık tehditlerinden korunmak için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı: Olumsuz çevrimiçi eleştirileri kontrol etmek için iş teklifi yapan şirket hakkında araştırma yapın. İşverene programın toplam maliyetinin ne kadar olduğu, ne zaman ödeme yapılacağı, kim tarafından ve nasıl ödeme yapılacağı gibi pek çok soru sorun. Meşru bir sitede yayımlandığı için iş ilanının meşru olduğunu düşünmeyin.