Bu okulun duvarları yok

Her ay okullardan 96 sınıftan yaklaşık 3 bin öğrencinin buraya geldiğini belirten sınıf öğretmeni Halil İbrahim Canlı, “Okulumuzda sanat ve zanaat, gözlem, ritim, ahşap, organik gıda, çini ve seramik atölyesi gibi birçok alanda eğitimler veriyoruz. 200'den fazla etkinliği yaptığımız atölyemiz var burada. Biz her ay düzenli planlar yaparak, bu atölyelerin hepsinde öğrencilerimizi yıl boyunca çeşitli etkinliklerle ağırlamaktayız. Şu anda okulumuzda son tur etkinlik, okçuluk eğitimi sabun yapımı ve arkeolojik kazı alanında yapılmakta. Aslında arkeolojik kazı da şöyle; bir arkeolog baştan sona neler yapıyor, bunları görme fırsatı buluyor öğrencilerimiz. Şu anda bu etkinlikleri yapmaktayız. Ama aydan aya etkinliklerimiz sürekli değişmekte. Selçuklu ilçemizde bulunan devlet okullarından 96 sınıftan yaklaşık 3 bin öğrenci aylık olarak buraya geliyor. Hafta içi her gün öğrencilerimiz sabah ve öğleden sonra olmak üzere dördüncü ve ikinci sınıflarımız buraya eğitim için geliyorlar” ifadelerini kullandı.