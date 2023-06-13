Bu okulun duvarları yok

“Sınıflar 4 duvar ama burası duvarları olmayan bir eğitim alanı” Sille Tabiat Okulunun eşi olmayan bir eğitim ortamı olduğunu belirten Canlı, “Biz burada 6 öğretmen Sille Tabiat Okulunda farklı branşlarda bütün etkinliklerde çeşitli görevler üstleniyoruz. Normalde hepimizin aslında çalışma alanımız sınıflar 4 duvar ama burası duvarları olmayan bir eğitim alanı. Zaten bizim de sloganımız aslında ‘Tabiatını keşfet.' Dolayısıyla burada hem öğrenciler, hem de bizler tabiatımızı keşfedip her gün yeni güzellikler görmekteyiz. Çünkü çok geniş bir alanda ormanın ve gölün olduğu bir yerde etraf dağlık yani böyle güzel bir ortamda eğitim vermekteyiz. Bu ortamda hem çalışmakta hem de öğrencilere bu ortamı sunarak ortamın güzelliklerinden en güzel şekilde onları faydalandırmaya çalışarak çok mutlu oluyoruz. Normal okul ortamı tabii ki orası da bizim, yıllarca çalıştığımız yerler ama kesinlikle kıyaslayamayacağım kadar güzel bir ortam. Dolayısıyla buraya gelen hem öğrenciler hem öğrencilerimizin öğretmenleri hem de burada çalışanlar olarak gerçekten çok şanslıyız. Konya için, Selçuklu için, aslında ülkemiz için zaten burası tek olarak biliyoruz. Eşi olmayan bir eğitim ortamı. Çok büyük bir şans burası” diye konuştu.