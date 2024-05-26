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Ekonomi
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Bu okulda öğrencilere 10 bin TL maaş veriliyor!

2024-05-26 10:48:26
Bu okulda öğrencilere 10 bin TL maaş veriliyor!

Bu okuldaki öğrenciler hem okuyor hem de para kazanıyorlar. Aylık gelirleri ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar ve masa, sıra, sandalye, soba, basketbol potası, sıvı sabun, deterjan ve kolonya gibi maddeler üretiyorlar. İşte Mersin'deki Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... Mersin'de Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında ürettiği ürünlerle yıllık 50 milyon lira gelir hedefliyor. Okulda kimya, bilişim, harita, tesisat, iklimlendirme, elektrik-elektronik, inşaat, bilişim, makine ve metal teknolojileri gibi programlarda uygulamalı eğitim veriliyor. Masa, sıra, sandalye, soba, basketbol potası, sıvı sabun, deterjan ve kolonya üreten öğrenciler, AR-GE merkezinde ise proje geliştiriyor. Atölyelerde 18 öğretmen ve 98 öğrenciyle üretimin devam ettiği meslek lisesi, yaptığı yeni protokollerle de gelirini artırdı.

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Foto - Bu okulda öğrencilere 10 bin TL maaş veriliyor!

ÜRETİM YAPARAK KATKI SAĞLIYORUZ Okul Müdürü Ömer Yiğit, AA muhabirine, okulun fabrika gibi üretim yaptığını söyledi. Okulda döner sermaye kapsamında çeşitli üretimler gerçekleştirdiklerini belirten Yiğit, şöyle konuştu: "Metal alanında her işi yapabilme kabiliyetimiz ve altyapımız var. Bu yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller kapsamında 36 milyon liralık anlaşma imzaladık. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. 'Meslek lisesi, memleket meselesi' sloganından yola çıktık. Kimya alanında patent başvurularımız ve markamız var. Ürünlerimizi kamu kurumlarına ve perakende talep eden herkese satabiliyoruz. Ülke ekonomisine yaklaşık 50 milyona yakın gelir sağlamayı hedefliyoruz." Yiğit, özel sektöre göre daha uygun maliyetlerle üretim yaptıklarını söyledi. Sektörlerdeki ara eleman ihtiyacının giderilmesi için kalifiyeli öğrenci yetiştirdiklerini anlatan Yiğit, okulda öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra atölyedeki çalışmalarla daha donanımlı hale geldiğini ifade etti.

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Foto - Bu okulda öğrencilere 10 bin TL maaş veriliyor!

ÖĞRENCİLER DE PARA KAZANIYOR Öğrencilerin okurken deneyim kazanmalarının yanı sıra gelir de elde etme şansı yakaladığını belirten Yiğit, "Öğrenciler döner sermayede çalışarak aylık 5-10 bin lira arasında kazanç elde ediyor." dedi. Metal teknolojisi bölümü öğrencisi Kazım Nuri Akkaya da okulun hayatına tecrübe kattığını belirtti.

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Foto - Bu okulda öğrencilere 10 bin TL maaş veriliyor!

Zamanlarını çok faydalı bir şekilde geçirdiklerini anlatan Akkaya, "Atölyede kaynak, doğrama, taşlama gibi birçok işlemi yapıyoruz. Burada hem okuyorum hem de harçlığımı kazanıyorum. İşimi çok seviyorum. Atölyede zaman geçirmek bana iyi geliyor." dedi. Kimya teknolojisi bölümü öğrencisi Melek Malgır da okuldaki atölyeler sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de gelir elde ettiğini kaydetti.

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