Bu okulda öğrencilere 10 bin TL maaş veriliyor!

Bu okuldaki öğrenciler hem okuyor hem de para kazanıyorlar. Aylık gelirleri ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar ve masa, sıra, sandalye, soba, basketbol potası, sıvı sabun, deterjan ve kolonya gibi maddeler üretiyorlar. İşte Mersin'deki Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... Mersin'de Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında ürettiği ürünlerle yıllık 50 milyon lira gelir hedefliyor. Okulda kimya, bilişim, harita, tesisat, iklimlendirme, elektrik-elektronik, inşaat, bilişim, makine ve metal teknolojileri gibi programlarda uygulamalı eğitim veriliyor. Masa, sıra, sandalye, soba, basketbol potası, sıvı sabun, deterjan ve kolonya üreten öğrenciler, AR-GE merkezinde ise proje geliştiriyor. Atölyelerde 18 öğretmen ve 98 öğrenciyle üretimin devam ettiği meslek lisesi, yaptığı yeni protokollerle de gelirini artırdı.