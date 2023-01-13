Bu nasıl iş! Sipariş veren 5 yıl bekliyor

“NORMAL HALI 3 AY, SİVAS HALISI 1 YILDA DOKUNUYOR” Sivas Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta eğitim gören kursiyer Ayşegül Öcal, yöresel bir halının dokumasının 3 ay, Sivas halısının ise en az 1 yıl sürdüğünü belirterek, “Hobi olarak Sivas Halk Eğitim Merkezinde açılan halı ve kilim kursuna katılmaya karar verdim. Amacım halı ve kilim dokumayı öğrenmekti. Buraya geldiğimde Sivas’ın kendisine özel bir halısının olduğunu öğrendim. Sivas halısının yıllarca küllenmiş bir hatırası olduğunu, özellikli bir çalışma ile halının oluştuğunu ve diğer halılara göre çok daha kaliteli bir ürün olduğunu öğrendim. Başlangıçta hobi olarak başladığım kursa, kendi memleketime ait olan Sivas halısını geliştirmeye çalışıyorum. Sivas halısını ve diğer halıları zahmet noktasında bir kıyas yaptığımızda diğer halıları 2 kişi dokuyup 3 ayda bitiriyorsa, Sivas halısını aynı şekilde 1 yıl sürede bitiriyoruz” şeklinde konuştu.