Bu meslek babadan oğula geçiyor!

Ahmet Işıkçeviren, ilkokula kadar okuduğunu, asıl mesleğinin terzilik olduğunu ifade ederek, "İlkokul mezunuyum. Başka da bir tahsilim yok benim. Bu meslek baba mesleğim, daha önceki mesleğim terzilikti. Amcam, babam bu mesleği devam ettirirdi. Amcam vefat edince babam yalnız kaldı. İki abim de vardı, babam beni tercih etti. Dükkanda o zamanlar işimiz de iyi değildi. 70 senedir de buradayız. O günden bugüne maliyede kaydım var. Maliye de soruyor bu dükkan neden bu kadar eski diye. Dükkan kirası yok, babamdan kaldı. Kira versem ben bu mesleği yapamam. Benim mesleğim öldü. Her şey teknolojiye kaydı, fabrikasyona döndü. Bu saatten sonra ben fabrikasyona dönemem, yaşım 90'a yaklaştı. Bizim meslek de öldü" dedi.