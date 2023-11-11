Bu meslek babadan oğula geçiyor!

Konya'da yaşayan Ahmet Işıkçeviren, babasının ve amcasının mesleği olan çıkrıkçılığı 65 yıldır devam ettiriyor. Asıl mesleği terzilik olan Işıkçeviren, amcasının vefatı üzerine babasına yardım için 1958 yılında mesleğe başladı. Babasından kalma asırlık dükkanında oğlu ile çıkrıkçılığa devam eden Işıkçeviren, teknolojinin mesleklerini olumsuz etkilediğini, el işi ürünlere artık vatandaşların rağbet göstermediğini belirtti. Işıkçeviren, oğlunun da ilkokul yıllarında kendilerine yardım etmek için dükkana geldiğini ve şimdilerde birlikte çalıştığını, çok sevdiği mesleğine ömrü yettikçe devam edeceğini ifade etti. Ahmet Işıkçeviren, babadan kalma tezgahında oğlu ile birlikte kaşık, oklava, havan gibi mutfak malzemeleri başta olmak üzere, baston, takunya, topaç gibi çok çeşitli çeşitli ahşap ürünlerini üretmeye devam ediyor.