Bu meslek artık bitmek üzere

Dokuz; "Bir halıya antika dememiz için 150 yılı geçmesi ve malzemesi çok kaliteli olması lazım. Bir halıyı eline aldığında tamir şekline göre yapılacak işlem değişir. Tamir işlemi bir gün süren de var aylar sürende. Halı inceldikçe tamiri zorlaşır. En iyi makine halısını kullanmaktansa en kötü dokuma halıyı kullanmak daha makbuldür. İnsanın kötü enerjisini alır. Yeni nesle tavsiye etsem de boşuna. Yeni nesil kaliteye bakmıyor, mobilyasına ne uygun ona bakıyor" dedi. Niğde’de mesleğinin son temsilcisi olduğunu söyleyen Dokuz, dokuma halı tamirinin gelecek vaat eden bir meslek olmadığı için çırak yetiştirmenin anlamsız olduğunu, bu işten ilerde gelir elde edemeyeceğini de sözlerine ekledi.