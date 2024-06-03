Bu mağara Buzul Dönemi'nden izler taşıyor!

"Mersin'de sayısız tarihi eserimiz, doğal güzelliklerimiz ve kültürel değerlerimiz var. Gerçekten insanların gezmesi, görmesi gereken sayısız eserimiz var. Gilindire Mağarası, gelmeye, gezmeye ve görmeye değer. Pandemi öncesi ortalama 100 bin ziyaretçi geliyordu. Yenileme çalışmalarından sonra ziyaretçi hedefimiz pandemi öncesi rakamı yakalayarak 100 binin üzerine çıkmak. İnanıyorum ki ilerleyen tarihlerde ziyaretçi sayısı çok daha fazla artacaktır. Böylesi doğa harikası bir yerin çok fazla insan tarafından gezilmesi ve görülmesi en büyük arzumuz. Bu konuda tanıtıcı faaliyetlere devam edeceğiz."