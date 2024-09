'Bu köyde herkes gelecek yıl deli olacak!'

"Şuan bulunduğumuz rakım bin 100. Bu bölge kuraklık dolayısıyla ismi zaten Kuruboğaz olan bir yer. Biz domates yetiştirdik. Yaklaşık 4 dönüm de 4 bin kök domates fidesi ekmiştik. Daha doğrusu 6 bin ekmiştik ama 4 bin kök domatesimiz yetişti. Önemli olan doğru zamanda doğru şeyleri yapmak aslında. Özetle onu söyleyebilirim. Doğru zamanda doğru ürün, gübrelemesini doğru yaptık. Dikim sıralamasını doğru yaptık. Doğru fideyi seçtik. Tabii ki emek de verdik. Amacımız buradaki bizim Farsak köyleri olarak, insanlara bir şeylerin olabileceğini göstermek istiyorduk. Onu başardığımıza inanıyorum. Şehirdeki yaşamı köye bir nebze olsun çekip üretime katkı sağlamasını planlıyoruz. Bütün projemiz bu. Hatta bununla ilgili de Farsak Köyleri Kalkınma Kooperatifi diye bir kooperatif kurma aşamasındayız. Bu domates bize onların verisini verecek. Doğru bilgiler verecek. Çok çalıştık, emeğimizin karşılığını da şu an görüyoruz.” Üreticilerden Yasin Köse ise, "Arazimiz verimli fakat su sorunumuz vardı. Buraya gelen tüm dostlarımız, arkadaşlarımız, komşu köylerden gelen misafirlerimiz tamamı 'Allah yardımcınız olsun' dediler. Hiçbiri burada domates yetişebileceğine ihtimal vermiyordu. Şu an bunun içine babam da dahil. Babam da kesinlikle olmaz diyenlerden. Hatta bize 'bunlar delirmiş' demişlerdi. Biz de bu domates tarlasını eken 3 kişiyiz. Şu anda köyde 3 deli var. Gelecek yıl herkes delirir ve üretimi çoğaltırız diyerek espri yapmıştık. Ama şu an herhalde o deli diyenler artık olduğunu görünce bir şeyleri başarabiliyormuşuz” diye konuştu.