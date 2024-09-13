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'Bu köyde herkes gelecek yıl deli olacak!'

2024-09-13 12:42:19
'Bu köyde herkes gelecek yıl deli olacak!'

İş, güç olmayınca gençler köyü terk etmeye başladı. Ardahan'a bağlı Kozan ilçesindeki muhtar da harekete geçti ve bunu önlemek istedi. Dağlık arazi ve susuz tarlalarda ekim yapmak için kolları sıvarken herkes ona 'deli' demeye başladı ancak sonuçta imkansızı başardı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı dağlık bir mahallede muhtar kimsenin inanmadığını yaparak 4 dönüm alanda domates yetiştirip gelirini de mahalleye bağışladı.

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Foto - 'Bu köyde herkes gelecek yıl deli olacak!'

İlçeye bağlı Salmanlı Mahallesi Kuruboğaz mevkiinde muhtar İlyas Köse, mahalle çok dağlık ve kurak bir alanda olduğu için yapılamayan tarımı yaparak herkese örnek oldu. Köse, gençlerin mahalleden göç etmesinin önüne geçmek ve kuraklığı yenmek için 4 dönüm alanda domates bahçesi kurdu. En başta muhtara kimse inanmasa da o bahçeyi kurup domatesi hasat edip mahalle için bir gelir kapısı oluşturdu.

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Foto - 'Bu köyde herkes gelecek yıl deli olacak!'

Domates fidelerini toprakla buluşturduğunda herkesin “ siz delisiniz” dediğini aktaran Muhtar İlyas Köse, “Şu anda köyde girişimci 3 deli var. Gelecek yıl herkes delirir ve olmaz denilen tarlalarda daha çok üretim yapabiliriz” diyerek gençleri köylerde üretime teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Köse, verimli topraklarda son yıllarda yaşanan kuraklık ve gençlerin kent merkezlerine gittiği için köylerde üretimi arttırmak adına hem üretim yapmak hem de kooperatifleşme yolunda ilerlediklerini ifade etti. Köse, en yakınlarının bile toprağı ilk kazdıklarında üretime inanmadıklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

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Foto - 'Bu köyde herkes gelecek yıl deli olacak!'

"Şuan bulunduğumuz rakım bin 100. Bu bölge kuraklık dolayısıyla ismi zaten Kuruboğaz olan bir yer. Biz domates yetiştirdik. Yaklaşık 4 dönüm de 4 bin kök domates fidesi ekmiştik. Daha doğrusu 6 bin ekmiştik ama 4 bin kök domatesimiz yetişti. Önemli olan doğru zamanda doğru şeyleri yapmak aslında. Özetle onu söyleyebilirim. Doğru zamanda doğru ürün, gübrelemesini doğru yaptık. Dikim sıralamasını doğru yaptık. Doğru fideyi seçtik. Tabii ki emek de verdik. Amacımız buradaki bizim Farsak köyleri olarak, insanlara bir şeylerin olabileceğini göstermek istiyorduk. Onu başardığımıza inanıyorum. Şehirdeki yaşamı köye bir nebze olsun çekip üretime katkı sağlamasını planlıyoruz. Bütün projemiz bu. Hatta bununla ilgili de Farsak Köyleri Kalkınma Kooperatifi diye bir kooperatif kurma aşamasındayız. Bu domates bize onların verisini verecek. Doğru bilgiler verecek. Çok çalıştık, emeğimizin karşılığını da şu an görüyoruz.” Üreticilerden Yasin Köse ise, "Arazimiz verimli fakat su sorunumuz vardı. Buraya gelen tüm dostlarımız, arkadaşlarımız, komşu köylerden gelen misafirlerimiz tamamı 'Allah yardımcınız olsun' dediler. Hiçbiri burada domates yetişebileceğine ihtimal vermiyordu. Şu an bunun içine babam da dahil. Babam da kesinlikle olmaz diyenlerden. Hatta bize 'bunlar delirmiş' demişlerdi. Biz de bu domates tarlasını eken 3 kişiyiz. Şu anda köyde 3 deli var. Gelecek yıl herkes delirir ve üretimi çoğaltırız diyerek espri yapmıştık. Ama şu an herhalde o deli diyenler artık olduğunu görünce bir şeyleri başarabiliyormuşuz” diye konuştu.

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Yorumlar

Gültekin

AZMİN ELİNDEN HİÇ BİR İŞ KURTARAMAZ, YETERKİ KARARLI OL, FERHAT, ŞİRİN'İNE KAVUŞMAK İÇİN NASIL DAĞLARI DELDİYSE, NİCE OLMAZ DENİLENLER OLUVERİYOR.
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