Bu köyde 1 kişi yaşıyor: İşte bayramda bile boş kalan köyler!
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de bazı köylerin nüfusunda aşırı yoğunluk oluşurken, bazı köyler ise adeta bomboş kaldı. İşte sessizliğe terk edilen köyler...
TARLABAŞI KÖYÜ (IĞDIR/ARALIK): 1 KİŞİ
ÇATTEPE KÖYÜ (SİİRT/KURTALAN): 1 KİŞİ
AKIMLI KÖYÜ (BİNGÖL/YEDİSU): 2 KİŞİ
KEMERLİ KÖYÜ (ŞIRNAK/MERKEZ): 4 KİŞİ
TOPALHASAN KÖYÜ (ERZİNCAN/TERCAN): 6 KİŞİ
SAMANLI KÖYÜ —YALOVA 5.696 KİŞİ
MENDE KÖYÜ — DİYARBAKIR 5.946 KİŞİ
TAŞPINAR KÖYÜ — ADIYAMAN 6.268 KİŞİ
