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Yaşam
5
Bu köy sonbaharda başka güzel

2023-10-15 19:12:39
Bu köy sonbaharda başka güzel

Hakkari'nin Konak köyü sonbaharla ayrı bir güzelliğe büründü...

#1
Foto - Bu köy sonbaharda başka güzel

Hakkari'deki Berçelan Yaylası bölgesinde bulunan Konak köyü, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

#2
Foto - Bu köy sonbaharda başka güzel

Köyde sonbaharla renk değiştirmeye başlayan ağaçlık alanlar güzel görüntü oluşturdu.

#3
Foto - Bu köy sonbaharda başka güzel

#4
Foto - Bu köy sonbaharda başka güzel

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