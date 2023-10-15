2023-10-15 19:12:39 Bu köy sonbaharda başka güzel
Hakkari'nin Konak köyü sonbaharla ayrı bir güzelliğe büründü...
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Hakkari'nin Konak köyü sonbaharla ayrı bir güzelliğe büründü...
Hakkari'deki Berçelan Yaylası bölgesinde bulunan Konak köyü, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
Köyde sonbaharla renk değiştirmeye başlayan ağaçlık alanlar güzel görüntü oluşturdu.
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