Bu kasabada herkes aynı binada yaşıyor

TikTok fenomeni, "Whittier 1940'lardan beri var, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edildi ve askeri bir sığınaktı” derken “İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok insan ayrıldı, ancak 1964 depremine kadar hala büyük bir nüfusumuz vardı” şeklinde konuştu. TikTok kullanıcılarından birinin “Yaz aylarında ne yapıyorsunuz?” sorusuna ise Lorenz, "Yaz aylarında yapabileceğiniz birçok şey var. Tekneyle açılabilir, yürüyüşe çıkabilir, balık tutabilir ya da, jet ski'ye binebilirsiniz” derken “Kışın yapacak neredeyse hiçbir şey yok, çünkü her şey hemen hemen kapanıyor. Kışın burada hava oldukça kötü oluyor" diye konuştu. Yaşayanların çoğu yaşlı Binada yaşayan kişilerin birçoğunun yaşlı olduğunu aktaran fenomen, “Etrafta çok az genç var. Benim yaşıtım sayılabilecek sadece 20 kişi var” derken, “Burada kimse çift olmuyor çünkü hepimiz beraber büyüdük” şeklinde konuştu.