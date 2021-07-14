2021-07-14 04:35:38 Bu kasabada herkes aynı binada yaşıyor
ABD’nin Alaska eyaletinde yer alan Whittier kasabasının sakinlerinin neredeyse hemen hemen hepsi aynı binada yaşıyor.
ABD’nin Alaska eyaletinde yer alan Whittier kasabasının sakinlerinin neredeyse hemen hemen hepsi aynı binada yaşıyor.
ABD'nin Alaska eyaletindeki Whittier kasabasında, herkes Begich Towers olarak bilinen binada yaşıyor.
Alaska’nın Anchorage şehrinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda yer alan Whittier kasabasında yaşayan 318 kişi, 14 katlı çok büyük bir oteli andıran eski bir ordu kışlasında yaşamını sürdürüyor.
Jenessa Lorenz adlı bir TikTok fenomeni tarafından yayınlanan video ile duyulan binada kasabada yaşayanlar için hemen her şey bulunuyor. Yaşadığı kasabanın trend olduğunu fark eden Jenessa kasaba ile ilgili yaptığı yayında, "Herkesin aynı binada oturduğu bir kasaba var ve ben şu anda o binada yaşıyorum" diye konuştu.
Yayında, "Bu binada bir postane, bir kilise, bir mağaza ve bir yönetim ofisi var. Bu binanın bodrum katında, caddenin karşısındaki okula giden bir tünelimiz var” derken binada yaşayan 318 kişi olduğunu söyledi.
Yaklaşık 7 yıldır bu binada yaşadığını aktaran fenomenin videosu 14 milyon kişi tarafından izlenirken Jenessa Lorenz, videoyu izleyenlerden gelen soruları yanıtladı.
Neden herkesin aynı binada yaşadığı sorusuna, "Burada ev yok çünkü mülk satın alamıyorsunuz çünkü çoğu demiryoluna ait” diyen Jenessa, “O yüzden herkes bir binada yaşıyor, çünkü mülk satın alamazsınız" diye konuştu. Binada ayrıca marketin ve polis karakolunun olduğunu aktaran Jenessa Lorenz, yerleşimin tarihini de anlattı.
TikTok fenomeni, "Whittier 1940'lardan beri var, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edildi ve askeri bir sığınaktı” derken “İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok insan ayrıldı, ancak 1964 depremine kadar hala büyük bir nüfusumuz vardı” şeklinde konuştu. TikTok kullanıcılarından birinin “Yaz aylarında ne yapıyorsunuz?” sorusuna ise Lorenz, "Yaz aylarında yapabileceğiniz birçok şey var. Tekneyle açılabilir, yürüyüşe çıkabilir, balık tutabilir ya da, jet ski'ye binebilirsiniz” derken “Kışın yapacak neredeyse hiçbir şey yok, çünkü her şey hemen hemen kapanıyor. Kışın burada hava oldukça kötü oluyor" diye konuştu. Yaşayanların çoğu yaşlı Binada yaşayan kişilerin birçoğunun yaşlı olduğunu aktaran fenomen, “Etrafta çok az genç var. Benim yaşıtım sayılabilecek sadece 20 kişi var” derken, “Burada kimse çift olmuyor çünkü hepimiz beraber büyüdük” şeklinde konuştu.
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