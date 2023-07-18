2023-07-18 12:45:57 Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar
Yaz mevsiminin tadını kaçıran etkenlerden biri olan sivrisineklerin, kanını emeceği insanları çeşitli özelliklerine göre seçtiği ortaya çıktı. Kan grubuna göre tercih yapan sivrisinekler, ayrıca hamileleri ve koyu renkli giyenleri de hedef alıyor. Peki, sivrisinekler ısıracağı insanın kanını seçer mi? Sivrisinekler ısıracakları insanı nasıl seçiyor? İşte, sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubu...