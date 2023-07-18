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Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

2023-07-18 12:45:57
Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Yaz mevsiminin tadını kaçıran etkenlerden biri olan sivrisineklerin, kanını emeceği insanları çeşitli özelliklerine göre seçtiği ortaya çıktı. Kan grubuna göre tercih yapan sivrisinekler, ayrıca hamileleri ve koyu renkli giyenleri de hedef alıyor. Peki, sivrisinekler ısıracağı insanın kanını seçer mi? Sivrisinekler ısıracakları insanı nasıl seçiyor? İşte, sivrisineklerin en çok sevdiği kan grubu...

#1
Foto - Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Sivrisinekler sıcak yaz aylarında, nemli havalarda ortaya çıkarak evinizde, yatağınızda, oturduğunuz koltukta insanları rahatsız ediyor. İnsan tenine konan sivrisineklerin amacı, insanların kanını emmek. Uzmanlara göre sivrisinekler, başka hayvanlardan ziyade insan kokusu, beden ısısı ve karbondioksit seviyesi gibi kriterlere göre ısıracakları insanları önceden seçtiklerini söylüyor.

#2
Foto - Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Boston Üniversitesi'nde yapılan araştırmayı yürüten Meg Younger, "Sivrisineklerin, diğer hayvanlara göre kokuyu daha farklı şekillerde algıladığını fark ettik" dedi. Koku reseptörünün sivrisineklerin hedefini belirlemesinde pek bir etkisi olmadığını fark eden bilim insanları, "Bu bilgi sayesinde sivrisineklere karşı bir sprey geliştirilebilir ya da yeni bir savunma mekanizması oluşturulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Sivrisineklerin kan gurubu seçtiğine dair iddialara da uzmanlar yanıt verdi. Japonya'da yapılan araştırmaya göre, kan grubu 0 (sıfır) olanların, kan grubu A olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğu ortaya koyuldu. Kan grubu B grubunda olan insanlar ise 0 (sıfır) ve A grubu arasında yer alıyor.

#4
Foto - Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Journal of Medical Entomology'de yayımlanan araştırmada sivrisineklerin özellikle belli insanları seçmesinde belirleyici olan bazı faktörler olduğunu vurgulandı. Japonya'da yapılan araştırmada sivrisineklerin hangi insanları ısırdığı şu başlıklarla ortaya konuldu:

#5
Foto - Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Koyu elbiseler riskli: Sivrisineklerin mükemmel bir görme yetisi var. Ama rüzgara kapılmamak için alçaktan uçuyorlar. Sizi çok uzaktan seçebiliyorlar. Koyu elbiselerle fark edilme olasılığınız daha fazla. Açık renkli elbise giyenlerin hedef olma olasılığı düşüyor.

#6
Foto - Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Hamileler: Araştırmalara göre, sivrisineklerin 60 metreden karbondioksitin kokusunu alabildikleri belirtildi. Vücut ısınız fazlaysa, sık egzersiz yapıyor ya da hareket ediyorsanız veya alkol tüketiyorsanız ısırılma ihtimaliniz daha fazla. Hamileler yüzde 20 daha fazla karbondioksit üretiyor. Bu da hamilelerin sivrisinekler tarafından ısırılma ihtimalini yükseltiyor.

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