Bu kan grubundan olanlar hapı çok fena yuttu! Sivrisinekler size bayılıyor! Kanını emeceği insanları bakın nasıl seçiyorlar

Boston Üniversitesi'nde yapılan araştırmayı yürüten Meg Younger, "Sivrisineklerin, diğer hayvanlara göre kokuyu daha farklı şekillerde algıladığını fark ettik" dedi. Koku reseptörünün sivrisineklerin hedefini belirlemesinde pek bir etkisi olmadığını fark eden bilim insanları, "Bu bilgi sayesinde sivrisineklere karşı bir sprey geliştirilebilir ya da yeni bir savunma mekanizması oluşturulabilir" değerlendirmesinde bulundu.