Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak
Halter şirketi, geliştirdiği “Cowgorithm” sistemiyle hayvancılığı dijitalleştiriyor. GPS ve yapay zekâ destekli tasmalar sayesinde sürüler uzaktan yönetilirken, maliyetlerde ciddi düşüş sağlanıyor.
Tarım teknolojilerinde dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Yeni Zelanda merkezli Halter, geliştirdiği yapay zekâ destekli akıllı tasma sistemiyle geleneksel hayvancılık yöntemlerini kökten değiştiriyor. Şirketin “Cowgorithm” adını verdiği yazılım, sürü yönetimini tamamen dijital ortama taşıyor. Çiftçiler, mobil uygulama üzerinden verdikleri komutlarla binlerce hayvanı aynı anda yönlendirebiliyor.
Sistemde kullanılan güneş enerjili akıllı tasmalar, GPS teknolojisiyle hayvanların konumunu sürekli takip ediyor. Çiftçinin verdiği komutla devreye giren sistem, ses ve titreşim sinyalleri aracılığıyla inekleri belirlenen alanlara yönlendiriyor. Bu sayede fiziksel çitlere ya da çoban köpeklerine olan ihtiyaç ortadan kalkıyor.
Halter’ın çözümü yalnızca yönlendirme ile sınırlı kalmıyor. Tasmalar, hayvanların hareketliliğini, sindirim süreçlerini ve doğurganlık döngülerini sürekli izleyerek veri topluyor. Bu veriler, makine öğrenimi algoritmalarıyla analiz edilerek olası hastalıkların erken tespit edilmesini sağlıyor. Böylece üretim süreçleri daha verimli ve öngörülebilir hale geliyor.
Teknolojinin sahadaki etkisi de oldukça dikkat çekici. ABD’deki çiftçiler, Halter sistemiyle 17 bin kilometreden fazla “sanal çit” oluşturdu. Fiziksel altyapıya olan ihtiyacın ortadan kalkmasıyla birlikte sektörde yaklaşık 220 milyon dolarlık maliyetin önüne geçildiği hesaplanıyor.
Halter’ın hızlı yükselişi yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Şirketin değerlemesi son yatırım turunda yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki tura göre iki katlık artış anlamına geliyor. Yatırımcılar arasında Palantir’in kurucularından Peter Thiel de yer alıyor.
Şirket, donanım satışının yanı sıra abonelik modeliyle gelir elde ediyor. Çiftçilerden hayvan başına aylık 5 ila 8 dolar arasında ücret alınıyor. Bu model, sürü büyüdükçe şirketin gelirlerini doğrudan artırırken uzun vadeli müşteri bağlılığı da sağlıyor.
Halter’ın kurucusu Craig Piggott, kariyerine uzay sektöründe başladı ve Rocket Lab’de görev aldı. Daha sonra tarım sektöründeki verimsizlikleri fark ederek 2016 yılında Halter’ı kurdu. Girişim, kısa sürede küresel ölçekte dikkat çeken bir teknoloji şirketine dönüştü.
Halter’ın yükselişi, tarım sektörünün küresel ölçekte zorluklarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor.
Özellikle ABD’de sığır sayısı son 75 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, kuraklık, artan maliyetler ve iş gücü eksikliği üretimi zorlaştırıyor. Bu gelişmeler et fiyatlarına da yansırken, teknoloji tabanlı çözümler sektör için kritik hale geliyor.
