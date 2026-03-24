  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan Bayramı'nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı! Türk kahvesi içmek zararlı mı? İhmal etmeyin diyerek öneriliyor, favori gösteriliyor! İp gibi inceltiyor Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür ve turizm iş birliği güçleniyor Yerli otomotiv markasından büyük başarı! Ram ProMaster City ile ABD'ye ihracat Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Halter şirketi, geliştirdiği “Cowgorithm” sistemiyle hayvancılığı dijitalleştiriyor. GPS ve yapay zekâ destekli tasmalar sayesinde sürüler uzaktan yönetilirken, maliyetlerde ciddi düşüş sağlanıyor.

#1
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Tarım teknolojilerinde dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Yeni Zelanda merkezli Halter, geliştirdiği yapay zekâ destekli akıllı tasma sistemiyle geleneksel hayvancılık yöntemlerini kökten değiştiriyor. Şirketin “Cowgorithm” adını verdiği yazılım, sürü yönetimini tamamen dijital ortama taşıyor. Çiftçiler, mobil uygulama üzerinden verdikleri komutlarla binlerce hayvanı aynı anda yönlendirebiliyor.

#2
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Sistemde kullanılan güneş enerjili akıllı tasmalar, GPS teknolojisiyle hayvanların konumunu sürekli takip ediyor. Çiftçinin verdiği komutla devreye giren sistem, ses ve titreşim sinyalleri aracılığıyla inekleri belirlenen alanlara yönlendiriyor. Bu sayede fiziksel çitlere ya da çoban köpeklerine olan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

#3
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Halter’ın çözümü yalnızca yönlendirme ile sınırlı kalmıyor. Tasmalar, hayvanların hareketliliğini, sindirim süreçlerini ve doğurganlık döngülerini sürekli izleyerek veri topluyor. Bu veriler, makine öğrenimi algoritmalarıyla analiz edilerek olası hastalıkların erken tespit edilmesini sağlıyor. Böylece üretim süreçleri daha verimli ve öngörülebilir hale geliyor.

#4
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Teknolojinin sahadaki etkisi de oldukça dikkat çekici. ABD’deki çiftçiler, Halter sistemiyle 17 bin kilometreden fazla “sanal çit” oluşturdu. Fiziksel altyapıya olan ihtiyacın ortadan kalkmasıyla birlikte sektörde yaklaşık 220 milyon dolarlık maliyetin önüne geçildiği hesaplanıyor.

#5
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Halter’ın hızlı yükselişi yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Şirketin değerlemesi son yatırım turunda yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki tura göre iki katlık artış anlamına geliyor. Yatırımcılar arasında Palantir’in kurucularından Peter Thiel de yer alıyor.

#6
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Şirket, donanım satışının yanı sıra abonelik modeliyle gelir elde ediyor. Çiftçilerden hayvan başına aylık 5 ila 8 dolar arasında ücret alınıyor. Bu model, sürü büyüdükçe şirketin gelirlerini doğrudan artırırken uzun vadeli müşteri bağlılığı da sağlıyor.

#7
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Halter’ın kurucusu Craig Piggott, kariyerine uzay sektöründe başladı ve Rocket Lab’de görev aldı. Daha sonra tarım sektöründeki verimsizlikleri fark ederek 2016 yılında Halter’ı kurdu. Girişim, kısa sürede küresel ölçekte dikkat çeken bir teknoloji şirketine dönüştü.

#8
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Halter’ın yükselişi, tarım sektörünün küresel ölçekte zorluklarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor.

#9
Foto - Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak

Özellikle ABD’de sığır sayısı son 75 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, kuraklık, artan maliyetler ve iş gücü eksikliği üretimi zorlaştırıyor. Bu gelişmeler et fiyatlarına da yansırken, teknoloji tabanlı çözümler sektör için kritik hale geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Gündem

Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş

Komutanının emrini çiğneyip yürürlükten kaldırılan yemin metnini okuyup kılıç kaldıran ve siyasi slogan atan Ebru Eroğlu, TSK'dan ihraç edil..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın
Aktüel

Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın

Yapımcı Erol Köse’nin bugün Sarıyer’de 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesi müzik ve magazin dünyasında şok etkisine neden olu..
Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!
Gündem

Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!

Çin’in Orta Doğu özel temsilcisi Zhai Jun, bölgede tırmanan gerilime dair kritik açıklamalarda bulunarak tarafları derhal ateşkes ilan etmey..
Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!
Gündem

Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de lüks bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve doktor Erol Köse'nin feci ölümüyle ilgili sar..
Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi
Dünya

Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi

Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar giderek şiddetlenmeye başlandı. Göstericiler, Başbakanlık konutuna molotof ve havai fişeklerle sal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23