Bu ilçe dünyanın aşçı fabrikası! Dünya mutfağına yön veriyoruz

“Mengen en iyi aşçılık okullarından biridir” Dünyanın birçok ülkesinde Mengen’den yetişmiş aşçıların bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Osman Çavuş, “Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Çin'de, Japonya'da, Orta Doğu'nun tamamı, Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar en iyi otellerde, en iyi saraylarda Mengen'den yetişmiş aşçılarımız bulunmakta. Mengen’i bir aşçı fabrikası olarak değerlendirebiliriz. Çünkü alaylı aşılardan sonra ilk eğitimli aşçıyı yetiştiren kurum burası. Hem lise düzeyinde, 1980’li yıllarda aşçılık lisesi açılıyor. 1997’de Mengen Meslek Yüksek Okulu, şu anda çatısı altında bulunduğumuz okul açılıyor. Ve bu şu anda 125 üniversitede bu bölüm var ama. İlk öncülüğünü Mengen yapmıştır. Bu açıdan Mengen hem alaylı olarak hem eğitimli aşçılar yetiştirme konusunda önemlidir. Diğer okullarımız da çok iyi işler yapıyorlar ama buranın bir geleneği var Mengen en iyi aşçılık okullarından biridir diyebilirim” dedi.