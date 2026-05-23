Limak Holding'den flaş karar: Oradaki faaliyetler ani kararla sonlandırıldı

Şirketin hazır beton üretim portföyünün optimize edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması çalışmaları kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 22.05.2026 tarih ve 209 sayılı kararı ile Başpınar Hazır Beton Tesisi'ndeki hazır beton üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına ve Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 18.08.2025 tarihinde akdedilmiş olan kira sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile feshedilmesine karar verildiği belirtildi.