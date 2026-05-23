Limak Holding'den flaş karar: Oradaki faaliyetler ani kararla sonlandırıldı
Limak Holding'e bağlı dev çimento fabrikasında üretim ani kararla sonlandırıldı. Hazır beton tesisinde bundan sonra üretim yapılmayacak.
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Başpınar Hazır Beton Tesisinin üretim faaliyetlerinin durdurulması hakkında açıklama yapıldı.
Şirketin hazır beton üretim portföyünün optimize edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması çalışmaları kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 22.05.2026 tarih ve 209 sayılı kararı ile Başpınar Hazır Beton Tesisi'ndeki hazır beton üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına ve Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 18.08.2025 tarihinde akdedilmiş olan kira sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Şirketin ana faaliyet konusu olan çimento üretimi başta olmak üzere, diğer tüm üretim ve satış faaliyetlerinin olağan seyrinde devam ettiği ifade edilirken, tesiste görev yapan personelin iş sözleşmeleri, kıdem alacakları ile birlikte Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilecek.
Şirket, bu yeniden yapılanmanın verimliliği artıracağını ve operasyonel gücü daha da sağlamlaştıracağını belirtti.
