Sağlık
Yeniakit Publisher
Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin!

Bitki bazlı beslenmeye dayanan 'Gezegensel sağlık diyeti' ile Akdeniz diyetinin, hem yaşam süresini uzatma hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından benzer faydalar sağladığı açıklandı.

Araştırma sonuçları, Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) düzenlediği ESC Preventive Cardiology 2025 Kongresi’nde paylaşıldı. Uzmanlara göre sağlıksız beslenme, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerde önemli rol oynuyor.

İKİ DİYET MODELİ KARŞILAŞTIRILDI Araştırmanın başyazarı İspanya’daki Madrid Özerk Üniversitesi’nden Dr. Mercedes Sotos Prieto, 2019 yılında geliştirilen Gezegensel Sağlık Diyeti’nin hem insan sağlığını iyileştirmeyi hem de gıda üretiminin çevresel etkilerini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Araştırmada, bu diyet modeli Akdeniz diyetiyle karşılaştırıldı. Özellikle Akdeniz ülkelerinde yaygın olan Akdeniz diyetinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun süredir biliniyor.

GEZEGENSEL SAĞLIK DİYETİ NEDİR? PHD modeli günlük yaklaşık 2.500 kalorilik bir beslenmeyi temel alıyor.

Diyette: Meyve ve sebze Tam tahıllar Baklagiller Kuruyemişler Doymamış yağlar yüksek oranda tüketiliyor. Buna karşılık: Kırmızı et Doymuş yağ İlave şeker oldukça sınırlı tutuluyor. Balık, tavuk ve süt ürünleri ise ölçülü şekilde tüketiliyor.

AKDENİZ DİYETİ NASIL UYGULANIYOR? Akdeniz diyeti ise: Zeytinyağını ana yağ kaynağı olarak kullanmayı Sebze, meyve, baklagil ve tam tahıl ağırlıklı beslenmeyi Kırmızı et yerine beyaz et ve balığı tercih etmeyi İşlenmiş gıdaları ve şekerli içecekleri azaltmayı esas alıyor.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ Araştırma kapsamında İspanya’daki ENRICA adlı geniş ölçekli çalışmaya katılan 11 bin 488 kişinin beslenme verileri analiz edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 47,5 olarak belirlenirken, katılımcıların yaklaşık yarısını kadınlar oluşturdu. Araştırmacılar, kişilerin her iki diyete ne kadar uyduğunu puanlayarak değerlendirdi. Katılımcılar ortalama 14,4 yıl boyunca takip edildi ve bu süreçte toplam 1.157 ölüm kaydedildi.

ÖLÜM RİSKİNDE YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE AZALMA Sonuçlara göre, her iki diyete yüksek düzeyde uyum gösteren kişilerde ölüm riski belirgin şekilde düştü. Gezegensel Sağlık Diyeti’ne en fazla uyan kişilerde ölüm riski yüzde 22 daha düşük bulundu. Akdeniz diyetine en fazla uyan kişilerde ise ölüm riski yüzde 21 oranında azaldı. Araştırmada ayrıca:Gazlı içecek ve paketli tatlılardan uzak durma gibi alışkanlıkların da daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğu belirlendi.

