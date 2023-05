Bu hatayı herkes yapıyor! Mama kaşığını sakın...

Ancak çok pahalı olmaları ve her yerde bulanmamaları nedeniyle kullanımları sınırlanmıştır. Son dönemlerde bu testlere alternatif olarak, bu bakterinin parçalamış olduğu ürenin içindeki amonyak miktarını ölçen nefes testleri geliştirilmiştir. Yüzde 95’e yakın duyarlılık ve özgüllükle Helicobacter pyloriyi tespit eden bu yöntemde, hastanın 12 saatlik açlıkla testi yaptırmaya gelmesi gerekmektedir. Test öncesinde et ve bakliyat gibi protein içeren hayvansal ve nebati gıdalar üç gün önceden yenilmemelidir. Hastaya herhangi bir zararı ve yan etkisi olmayan bu testte hastanın açlık nefesinde ve üre çözeltisi içim sonrasındaki nefesinde amonyak miktarları ölçülmektedir. Çocuklar ve gebeler dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında güvenle uygulanabilen bu test yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Dünyada her yıl bir milyon insan Helicobacter pylori ile ilişkili hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Başta enfekte su ve sebzelerle bulaşan bu bakteriyi tekrar kapmamak için sosyoekonomik düzeyin yükselmesi ve sterilizasyon işlemlerinin uygun yapılması büyük öneme sahiptir" diye konuştu.