Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom kış transfer döneminde önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Aslan'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Barcelona'da forma giyen ve piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)