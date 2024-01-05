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Spor
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Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

2024-01-05 09:53:52
Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom kış transfer döneminde önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Aslan'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Barcelona'da forma giyen ve piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

#2
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Cimbom zorlu rakibiyle 7 Ocak Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

#3
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Bir yandan zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen Aslan, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde önemli hamleler yaparak üst üste 2. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

#5
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Dursun Özbek ve kurmayları transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerine hız verdi.

#6
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 4 transfer yapmayı planlıyor.

#7
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve hücum hattına olması bekleniyor.

#8
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Galatasaray, bu dönemde takma direkt katkı sağlayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

#9
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Galatasaray o yıldızı kadrosuna katması halinde ara transferin en çok konuşulan hamlesini yapmış olacak.

#10
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Sarı kırmızılıların hedeflediği isim ise dünya devi Barcelona'dan gelecek. Aslan'ın istediği oyuncunun güncel piyasa değeri ise tam 50 milyon Euro.

#11
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Galatasaray, Barcelona forması giyen Alejandro Balde'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

#12
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

İspanyol ekibi Barcelona da daha fazla gelişmesi için Balde'yi kiralamaya sıcak bakıyor.

#13
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Genç futbolcu ise Barcelona'daki kaotik durumdan dolayı yeni bir maceraya atılmak istiyor.

#14
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

Bu noktada İspanyol sol bekin 6 aylığına başka bir takıma gitmeyi kabul ettiği kaydedildi.

#15
Foto - Bu haberi duyan şok geçirebilir! Evet yanlış duymadınız 50 milyon euro'luk yıldız Florya'ya geliyor...

A Spor'a göre; Galatasaray'ın gerçekleşmesi zor bir transfer olsa da Balde için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

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