2023-04-05 09:43:19 Bu görüntüler İstanbul’da kaydedildi | Yok artık daha neler!
İstanbul’da bir kişi motosikletin üzerine uzanarak trafikte ilerledi.
İstanbul’da bir kişi motosikletin üzerine uzanarak trafikte ilerledi.
Görüntüler, D - 100 Karayolu Esenler mevkiinde kaydedildi.
Plakası bantla kapatılan motosikletin sürücüsü yüz üstü uzanarak ilerledi.
Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokacak şekilde trafikte kilometrelerce ilerleyen sürücüyü aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin sürücüsü görüntüledi.
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