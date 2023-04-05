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Yaşam
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Bu görüntüler İstanbul’da kaydedildi | Yok artık daha neler!

2023-04-05 09:43:19
Bu görüntüler İstanbul’da kaydedildi | Yok artık daha neler!

İstanbul’da bir kişi motosikletin üzerine uzanarak trafikte ilerledi.

#1
Foto - Bu görüntüler İstanbul’da kaydedildi | Yok artık daha neler!

Görüntüler, D - 100 Karayolu Esenler mevkiinde kaydedildi.

#2
Foto - Bu görüntüler İstanbul’da kaydedildi | Yok artık daha neler!

Plakası bantla kapatılan motosikletin sürücüsü yüz üstü uzanarak ilerledi.

#3
Foto - Bu görüntüler İstanbul’da kaydedildi | Yok artık daha neler!

Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokacak şekilde trafikte kilometrelerce ilerleyen sürücüyü aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin sürücüsü görüntüledi.

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