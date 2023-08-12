Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun 2023 yılında ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken Ankara'dan muhteşem görüntüler geldi. Herkes muhteşem doğa olayını izlemek için yüksek yerlere akın etti. "Perseid meteor yağmuru" Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde gözlemlendi. Gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Meteor yağmuru nerelerden görülecek?