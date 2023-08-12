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Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

2023-08-12 15:18:31
Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun 2023 yılında ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken Ankara'dan muhteşem görüntüler geldi. Herkes muhteşem doğa olayını izlemek için yüksek yerlere akın etti. "Perseid meteor yağmuru" Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde gözlemlendi. Gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Meteor yağmuru nerelerden görülecek?

#1
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

"Perseid meteor yağmuru" Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde gözlemlendi.

#2
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR? - Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

#3
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK? - Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.

#4
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak.

#5
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.

#6
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

Kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.

#7
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

Gece yarısından önce atmosfere giren bazı meteorlar ise uzun parlak izler bırakır ve ateş topları oluşturabilir.

#8
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

Meteorlar genelde 80 kilometre yüksekte, atmosferde yanarak parçalanırlar.

#9
Foto - Bu görüntüler dün gece Ankara'da çekildi! Herkes izlemek için akın etti

İşte Ankara'daki gökyüzü şöleninden muhteşem görüntüler...

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