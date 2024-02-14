Bu gölet herkesi mest ediyor

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Sulak Alanlar Haftası sebebiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe Kastamonu Üniversitesi olarak bizler de destek verdik. Sulak alanlar, ekosistemin en derin ve en uzun vadede değerlerin korunduğu ve barındığı bir alandır. Bizler de Araç’taki Tuzaklı Göletine geldik. Burada mevcut olan kuş türlerini inceledik, yaban ördeklerini gördük, gölün etrafında yürüyüş yaptık. Sulak alanların nedenini, nasıl bir öneme haiz olduğunu öğrendik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tescilli bir korunan alan ilan edilmesinden sonra Tuzaklı Göleti, daha aktif hale gelecektir. Coğrafya harika, otantik köyler ve buralarda otantik yaşam var. Burası bitki örtüsü ve yaban hayatıyla birleştiğinde tam bir destinasyon, inanılmaz bir ekolojik dengenin korunduğu bir alan oluyor. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.