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Yaşam
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Bu gölet herkesi mest ediyor

2024-02-14 20:47:57
Bu gölet herkesi mest ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sulak alan olarak tescillenen Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Tuzaklı Göleti, ziyaretçileri manzarası ve doğal güzelliği ile mest ediyor.

#1
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Asar Göleti ile birlikte Araç ilçesinde sulak alan olarak tescillenen Tuzaklı Göleti, doğaseverleri güzelliği ile büyülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi tarafından Dünya Sulak Alan Günü dolayısıyla Tuzaklı Göleti’nde üniversite öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

#2
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Türkiye'deki 120 sulak alandan birisi ulan Tuzaklı Göleti'nde doğa yürüyüşü yapıp kuşları gözlemleyen üniversite öğrencilerine sulak alanlarının önemi ile iligili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Asar Göleti ile Araç ilçesindeki Tuzaklı Göleti'nin geçen yıl sulak alan olarak tescillendiğini söyledi. Dünya üzerindeki tatlı suyun yüzde 1’inden daha azının kullanıldığına dikkat çeken ekipler, sulak alanlar içerisindeki sazlıklar filtre özelliği ile ilgili de bilgiler aktardı.

#3
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Doğal güzelliği ile büyüleyen Tuzaklı Göleti'nde temiz havanın çıkartan öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.

#4
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Sulak Alanlar Haftası sebebiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe Kastamonu Üniversitesi olarak bizler de destek verdik. Sulak alanlar, ekosistemin en derin ve en uzun vadede değerlerin korunduğu ve barındığı bir alandır. Bizler de Araç’taki Tuzaklı Göletine geldik. Burada mevcut olan kuş türlerini inceledik, yaban ördeklerini gördük, gölün etrafında yürüyüş yaptık. Sulak alanların nedenini, nasıl bir öneme haiz olduğunu öğrendik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tescilli bir korunan alan ilan edilmesinden sonra Tuzaklı Göleti, daha aktif hale gelecektir. Coğrafya harika, otantik köyler ve buralarda otantik yaşam var. Burası bitki örtüsü ve yaban hayatıyla birleştiğinde tam bir destinasyon, inanılmaz bir ekolojik dengenin korunduğu bir alan oluyor. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

#5
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Tuzaklı Göleti’nin Tabiat Parkı olarak ilan edilmesi noktasında daha önce girişimlerde bulunduklarını belirtenHaberal, “Araç Tuzaklı Göleti, ilçe merkezine 16 kilometre, ana yoldan gölete 6 kilometre, il merkezine de 46 kilometre uzaklıkta ve ulaşım olarak da ana güzergah üzerinde bulunuyor. Burası geçen yıl sulak alan olarak ilan edildi. Sulak alan haricinde buranın aynı zamanda tabiat parkı da olması konusunda bizler, daha önceden yaptığımız Araç Turizm Rotalama Projesi çalışmalarımızda dile getirmiştik. Tuzaklı Göleti'nden üç farklı noktadan ilçe merkezine, birçok köylerden geçerek dağ bisikleti rotası oluşturduk. Bunları yaparken de kamp alanları belirledik. Göletin etrafında insanların rahatlıkla 1,5 saat civarında yürüyüş yapabilecekleri bir yürüyüş rotası da belirledik.

#6
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Ülkemizde korunan alanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bakıyor. Tabiat parkları DKMP’nin himayesinde bulunuyor. Bizlerin de Tuzaklı Göleti’nin tabiat parkı ilan edilmesi noktasında talebimiz olmuştu, bunu tekrarlıyoruz. Burası tabiat parkı olursa ilçenin nefes alabileceği en yakın ve en kısa sürede ulaşabilecekleri tabiat harikası bir nokta olacaktır” diye konuştu.

#7
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Kübra Sarıkaya ise, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi öğrencilerimizle birlikte Tuzaklı Göleti'ne geldik. Göldeki biyolojik çeşitlilikten, kuş gözlemledik ve ardından yürüyüşler yaptık. Tuzaklı Göleti, Kastamonu’nun bakir kalmış yerlerinden bir tanesi, bizler de burayı gezip bilgiler edindik” şeklinde konuştu.

#8
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hüsna Çelik de bölgenin korunması gerektiğini belirterek, “Araç’a bağlı Tuzaklı Göletine geldik. Sulak alanların önemini anladık. Burası yatırım yapılsa gerçekten güzel olabilecek bir yer. Çöpler çok fazla, burada peyzaj düzenlemesi yapılabilir. Yürüyüş yollarına yatırım yapılabilir. Kamp alanı yapılabilir. Gerçekten burası güzelleştirilebilir. Çünkü ülkemizin çok güzel yerleri var, umarım bunların hepsi faaliyete geçer” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

Göletin muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Furkan Yaman, “Güzel bir etkinlik oldu. Yürüyüş yaptık, Milli Parklar ekipleri bizlere eşlik etti. Buradaki yaban hayatı ile bu alanın önemi hakkında bizlere bilgiler verdiler. Doğa yürüyüşü yaptık, ardından ikram oldu. Göletteki ördekleri gözlemledik. Fotoğraf çektirdik. Güzel oldu, çok güzel de eğlendik. Manzarayı da çok beğendim, muhteşem. Kastamonu’nun her yerinde olduğu gibi eşsiz bir doğası var. Yaz ve kış gezilebilecek bir yer” dedi.

#10
Foto - Bu gölet herkesi mest ediyor

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