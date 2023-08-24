Bu göle girenin saçı sararıyor

İHA muhabirine konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, yaz aylarında Van Gölü'nün sodalı suyunun cilt ve saç üzerinde etkileri olduğunu belirtti. Van Gölü'nün, Nemrut Dağı'nın volkanik patlaması sonucu oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Yeşilova, "Van Gölü'nün içerisindeki zengin minerallerden dolayı cilt üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle sivilcesi olan hastalarda, yağlı egzama dediğimiz 'seboreik dermatit', sedef hastalığında ve derinin belli başlı bölgelerdeki mantar hastalıklarında olumlu etkilerini görmekteyiz. Yaz aylarıyla birlikte göle sık sık giren çocuklarda sonbahara doğru saçlarda bir sararma görürüz. Bu sararmanın sebebi sodanın içeriğiyle güneş ışınları sonucu oluşan bir tablodur. Van Gölü'ne girdikten sonra akşam banyo yapılması sonrası bu özelliğin görülmesi beklenemez" dedi.