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Yaşam
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Bu göle girenin saçı sararıyor

2023-08-24 12:37:23
Bu göle girenin saçı sararıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde serinlemek için yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renkleri sarıya döndü.

#1
Foto - Bu göle girenin saçı sararıyor

İçindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelen Van Gölü’nün sodalı suyu, bilim insanların da dikkatini çekiyor. Van Gölü'nün kıyısında yaşayan çocuklar, yaz tatili boyunca serinlemek için göle giriyor. Yüksek oranda sodalı suyun ve güneşin etkisiyle gölde sürekli yüzen çocukların saç rengi ise sarıya bürünüyor. Yaz aylarında gölün sodalı suyunda saçları etkilenen çocukların kış aylarında tekrar kendi rengine dönüyor.

#2
Foto - Bu göle girenin saçı sararıyor

İHA muhabirine konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, yaz aylarında Van Gölü'nün sodalı suyunun cilt ve saç üzerinde etkileri olduğunu belirtti. Van Gölü'nün, Nemrut Dağı'nın volkanik patlaması sonucu oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Yeşilova, "Van Gölü'nün içerisindeki zengin minerallerden dolayı cilt üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle sivilcesi olan hastalarda, yağlı egzama dediğimiz 'seboreik dermatit', sedef hastalığında ve derinin belli başlı bölgelerdeki mantar hastalıklarında olumlu etkilerini görmekteyiz. Yaz aylarıyla birlikte göle sık sık giren çocuklarda sonbahara doğru saçlarda bir sararma görürüz. Bu sararmanın sebebi sodanın içeriğiyle güneş ışınları sonucu oluşan bir tablodur. Van Gölü'ne girdikten sonra akşam banyo yapılması sonrası bu özelliğin görülmesi beklenemez" dedi.

#3
Foto - Bu göle girenin saçı sararıyor

Van Gölü’nde balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise yaz aylarında gölde yüzen çocukların saç renklerinin bir hafta içerisinde sarardığını belirterek, “Van Gölü’nün suyu hem sodalı hem de tuz oranı yüksektir. Doğal yollarla saçlarının sarıya boyanmasını isteyenleri Van Gölü’ne bekleriz” diye konuştu.

#4
Foto - Bu göle girenin saçı sararıyor

Yaz aylarında serinlemek için hemen her gün gölde yüzdüklerinden dolayı saçlarının sarıya dönüştüğünü ifade eden çocuklar da okula gittiklerinde özellikle öğretmenlerinin bu duruma şaşırdığını kaydetti.

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