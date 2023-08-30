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Yaşam
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Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

2023-08-30 16:13:48
Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı 100 yılı aşkın bir geleneğe sahip Kocakonak Panayırı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

#1
Foto - Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

28 Ağustos’ta başlayan 3 Eylül’e kadar sürecek olan Panayırın ilk günlerinde oldukça yoğun katılım gerçekleşti. Binlerce kişi Kocakonak Panayırını ziyaret etti. Kimileri çocukluk anılarını yad ederken, kimileri de ilk kez panayır ortamını geziyor. Çocuklar ise kurulan Lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Sındırgı’nın Kurtuluş günü olan 3 Eylül etkinlikleri ile panayır son bulacak.

#2
Foto - Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Eski bir sergi geleneği olan panayırda ilçe esnafı başta olmak üzere, çeşitli il ve ilçelerden de sergiler bulunuyor. Ziyaretçilerde esnaf da katılımdan ve organizasyondan memnun durumda.

#3
Foto - Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Fatma Oya Kocataş, “Doğal şehirde doğal ortamda çok güzel bir ortam. Ben çocukluğumdan beri panayır ortamı panayırımız çok güzel oluyor. Torunlarımızı getiriyoruz çocuklarımızı. Biz çocukluğumuzda yaşadıklarımızı bizde torunlarımıza, çocuklarımıza yaşatıyoruz. 54 yaşındayım, çocukluğumdan beri bu panayırlarda tütün yapıyorduk. Hemen tütünün ucunu böyle bitirdik mi anneanneme diyorduk ki anneannemin yanında büyüdük biz. Hadi çocuklar bitirin tütünü panayıra gideceğiz, tütünü bitiriyorduk panayıra geliyorduk heves ediyorduk böyle panayıra geleceğiz diye. Paralarımızı biriktiriyorduk ki panayırda harcayalım diye. Panayırımız çok güzel oluyor, herkesi bekliyoruz herkesi davet ediyoruz“ dedi.

#4
Foto - Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Panayırın gelmesini sabırsızılıkla beklediklerini belirten Adem Soyak, “Her sene evet panayırın olmasını heyecanla bekliyoruz. Güzel vakit geçiyor, güzel anılar biriktiriyor insanlar. Herkese ben iyi eğlenceler dilerim“ dedi.

#5
Foto - Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Bir kültürü yaşatmak adına, özellikle ailelerin rahatça vakit geçirmeleri için alkol stantlarının, kumar oyunlarının yer almadığı bir ortamda gerçekleşen Sındırgı Kocakonak Panayırı bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Özellikle çevre il ve ilçelerden de birçok ziyaretçi panayırda vakit geçirmek için Sındırgı’yı ziyaret ediyor.

#6
Foto - Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Sındırgı’nın kültürünün ve geleneklerinin yaşatılmasına önem veren, etkinliklerini her alanda devam ettiren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Panayırlar eskiden beri hayvan ve emtia yani ticaretin döndüğü yerler. Bunun yanında hasat sonu olarak da şenlik havasında geçen insanların buluştuğu güzel bir etkinlik. Doğal Şehir Sındırgı’da 100 yılı geçen bir panayır var. Kocakonak emtia panayırı yıllardan beri ticaretin neşenin eğlencenin kaynağı olmuş. Bizlerde bir ara ara verilmesine rağmen bu kültürü on yıllardır burada sürdürüyoruz. Ve şu anda da baktığımızda çok daha düzenli çok daha tertipli özellikle de alkolden kumardan uzak bir şekilde de panayır yapılabileceğini insanlara göstermenin keyfini yaşıyoruz. Sındırgı’daki halkımızda özellikle 75 tane mahallesi olan bu şehirde de çok seviyorlar. O doğallığın o samimiyetin, o içtenliğin ve eğlenceye dönüştüğü çocuklarıyla beraber “haydi panayıra, haydi panayıra” diyerek, uçan sandalyenin altında buluştuğumuz o günleri Sındırgı’da tekrar yaşatmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi Doğal Şehir Sındırgı’ya Kocakonak Panayırına bekliyoruz” dedi.

#7
Foto - Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Uluslararası Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğinin deprem nedeniyle bu yıl yapılmaması kararını alan Sındırgı Belediyesi onun yerine geleneği yaşatmak ve şenlik havasını sürdürmek adına ilçedeki kadınların hünerlerini sergilediği bir sanat sokağı oluşturdu. Kocahan da açılan sergide sıfır atık sanat eserlerinden, yöresel ürünlere, yöresel lezzetlere kadar birçok değer ziyaretçileri ağırlayacak.

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