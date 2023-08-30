Bu gelecek yüz yıldır devam ediyor

Sındırgı’nın kültürünün ve geleneklerinin yaşatılmasına önem veren, etkinliklerini her alanda devam ettiren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Panayırlar eskiden beri hayvan ve emtia yani ticaretin döndüğü yerler. Bunun yanında hasat sonu olarak da şenlik havasında geçen insanların buluştuğu güzel bir etkinlik. Doğal Şehir Sındırgı’da 100 yılı geçen bir panayır var. Kocakonak emtia panayırı yıllardan beri ticaretin neşenin eğlencenin kaynağı olmuş. Bizlerde bir ara ara verilmesine rağmen bu kültürü on yıllardır burada sürdürüyoruz. Ve şu anda da baktığımızda çok daha düzenli çok daha tertipli özellikle de alkolden kumardan uzak bir şekilde de panayır yapılabileceğini insanlara göstermenin keyfini yaşıyoruz. Sındırgı’daki halkımızda özellikle 75 tane mahallesi olan bu şehirde de çok seviyorlar. O doğallığın o samimiyetin, o içtenliğin ve eğlenceye dönüştüğü çocuklarıyla beraber “haydi panayıra, haydi panayıra” diyerek, uçan sandalyenin altında buluştuğumuz o günleri Sındırgı’da tekrar yaşatmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi Doğal Şehir Sındırgı’ya Kocakonak Panayırına bekliyoruz” dedi.