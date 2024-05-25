2024-05-25 16:35:55 Bu fotoğraf Diyarbakır’da çekildi!
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.
İlçenin kırsal Değirmenli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan doğasever Murat Arukan, bölgede semender gördü.
İnsanların bilinçlenip bunlara sahip çıkması için farkındalık oluşturmak istediğini belirten Arukan, "Bunlara zarar vermemeliyiz.
Doğamızın endemik türleridir. Ama biraz ileride bunların öldürüldüğüne şahit olacağız. Semenderler koruma altına almamız gereken bir canlı türüdür.
Ama gördüğünüz gibi burada insanların taşla öldürdüğü bir semender var. Bunları korumalıyız. Bunlar bizim doğamızdır" dedi.
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