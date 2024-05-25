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Türkiye
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Bu fotoğraf Diyarbakır’da çekildi!

2024-05-25 16:35:55
Bu fotoğraf Diyarbakır’da çekildi!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

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#1
Foto - Bu fotoğraf Diyarbakır’da çekildi!

İlçenin kırsal Değirmenli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan doğasever Murat Arukan, bölgede semender gördü.

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Foto - Bu fotoğraf Diyarbakır’da çekildi!

İnsanların bilinçlenip bunlara sahip çıkması için farkındalık oluşturmak istediğini belirten Arukan, "Bunlara zarar vermemeliyiz.

#3
Foto - Bu fotoğraf Diyarbakır’da çekildi!

Doğamızın endemik türleridir. Ama biraz ileride bunların öldürüldüğüne şahit olacağız. Semenderler koruma altına almamız gereken bir canlı türüdür.

#4
Foto - Bu fotoğraf Diyarbakır’da çekildi!

Ama gördüğünüz gibi burada insanların taşla öldürdüğü bir semender var. Bunları korumalıyız. Bunlar bizim doğamızdır" dedi.

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Yorumlar

bilal

bu semender kertenkele değil. kuyruklu bir kurbağa türü.

asim keskin

Semender degil Kertenkele efendim
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