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Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

2023-07-24 14:38:00
Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Cazip fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler için BİM 25-28 Temmuz 2023 aktüel ürünler listesi haberimizde... Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflara dolduran BİM, Temmuz ayının son haftası için adeta kıyak geçti. Akıllı televizyondan mutfak ürünlerine, pilastikden ankastreye kadar geniş ürün yelpazesi sunan BİM, indirimli fiyatlarıyla yine farkını gösterdi. İşte, bu hafta BİM marketlerde satılacak ürünler...

#1
Foto - Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

25-28 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ TCL 50P633 50' Uydu Alıcılı Google TV 9.299 TL Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 2.599 TL Philips FC9330 Süpürge 2.999 TL Philips Sakal Düzeltici 349 TL Heifer Saç Kurutma Makinesi 249 TL RKS ZF15 Elektrikli Bisiklet 9.999 TL RKS ZF10 Elektrikli Bisiklet 9.999 TL Kuba S15 Elektrikli Bisiklet 6.299 TL

#2
Foto - Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

VİVO Y15S 3/32GB Cep Telefonu 3.299 TL Polosmart Tws Kulaklık 269 TL Polosmart Akım Korumalı Priz 179 TL Kumtel Yağsız Airfryer 5.5 Litre 1.799 TL Icemax Musluklu Termos 99 TL Icemax Büyük Buz Aküsü 37,50 TL Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 4.899 TL Tefal Wok Tava 449 TL Tefal Krep Tavası 319 TL Tefal Şef Bıçağı 20 cm 209 TL

#3
Foto - Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL Okyanus Home Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 79 TL Okyanus Home Patates Dilimleyici 9,50 TL Paşabahçe Live Beautiful Dantel Çay Seti 12 Parça 109 TL Hobby Life Bardak 300 ml 16,50 TL Hobby Life Kayık Tabak 14,50 TL Hobby Life Sürahi 21,50 TL Hobby Life Esnek Taşıma Çantası 49,50 TL Temizlik Seti 85 TL Alpina 6 Bölmeli Servis Tabağı 119 TL Alpina Kase 79 TL

#4
Foto - Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

Alpina Yumurta Dilimleyicisi 39,50 TL Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti 185 TL Lisanslı Tül Perde 219 TL Erkek Çocuk Şortlu Takım 109 TL Moda İkonu Bebekler 167,50 TL Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz 59 TL Lav Lisanslı Bardak / Kase ve Saklama Kabı Çeşitleri 17,50 TL Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak 23,50 TL Lisanslı Kapaklı Pipetli Bardak 400 ml 8,50 TL Lisanslı Yuvarlak Mısır Kovası 11 TL Lisanslı Pipetli Matara 500 ml 39,50 TL Lav Diamond Meşrubat Bardağı 310 cc 39,50 TL Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 215 cc 29,50 TL Süzgeçli Maşa 36,50 TL Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml 10 TL Saklama Kabı Çeşitleri 1,2 Litre 14,50 TL

#5
Foto - Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

Saklama Kabı Çeşitleri 2 Litre 19,50 TL Rakle Meyve Desenli Su Bardağı 315 cc 49,50 TL Saban Oval Saklama Kabı 72,50 TL 3 Katlı Raylı Dolap İçi Yumurtalık 47,50 TL Dondurma Kalıbı 300 cc 24,50 TL Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı 260 cc 69 TL Glass in Love Cam Gravürlü Kase 250 cc 10 TL Glass in Love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 59 TL Kadın Fitilli Kapri 44,50 TL Kadın Küçük Cüzdan 39,50 TL Organizer Keçe Çanta 44,50 TL Valiz Organizer 6'lı 44,50 TL İkili Havlu Set 49,50 TL

#6
Foto - Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek

Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL Araç Sinekliği 2'li 44,50 TL Babyco Tekli Bebek Body 26,50 TL Kız / Erkek Bebek BabycoŞortlu Takım 79 TL Yükselen Zeka Zeka Kutusu 159 TL Smartland Dough Dondurma ve Waffle Yapma Oyun Hamuru Seti 59 TL MGS Meyve / Sebze Kesme Oyuncağı 39 TL Basketbol Potası ve Top Seti 75 TL Top 2'li 44,50 TL MGS Oyuncak Set 2'li 119 TL MGS Oyuncak İş Araçları 57,50 TL MGS Oyuncak Jip 59 TL Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 17,50 TL

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