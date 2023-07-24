2023-07-24 14:38:00 Bu fiyatlara bu ürünler hiçbir yerde görülmedi! BİM, o tarihlerde bayram ettirecek
Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Cazip fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler için BİM 25-28 Temmuz 2023 aktüel ürünler listesi haberimizde... Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflara dolduran BİM, Temmuz ayının son haftası için adeta kıyak geçti. Akıllı televizyondan mutfak ürünlerine, pilastikden ankastreye kadar geniş ürün yelpazesi sunan BİM, indirimli fiyatlarıyla yine farkını gösterdi. İşte, bu hafta BİM marketlerde satılacak ürünler...