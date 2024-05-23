Bu fırında ekmek 2 TL daha ucuz

Fırın çalışanlarından Hasan Ünal ise, “Yaklaşık bir yıldır bu fırında çalışıyorum. Vatandaşımızın yanında olmak için ekmeği piyasa göre daha ucuza satıyoruz. Piyasada 8 lira olan ekmeği biz 6 liradan satıyoruz.” şeklinde konuştu. İlçe halkından Kazım Bağcı da bu durumun halkın yararına olduğunu belirterek, “Keşke her fırında bu fiyatlar olsa. Gariban kesim de evine daha çok ekmek götürse. Ben de sürekli buradan ekmeğimi alırım. Ekmekler çok güzel oluyor, iyi pişmiş ve lezzetli. Ben çok memnunum. Biz buradan 6 liraya ekmek alıyoruz piyasada 8 liradan satılıyor.” ifadelerine yer verdi.