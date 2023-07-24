Bu çocukla onun oyu bir mi olacak şimdi? Aysun Kayacı zihniyetine ibret olsun

Hedefinin olduğunu aktaran Yazar, “Benim bir hedefim vardı ve ben bu hedefimi gerçekleştirdim. Biz keçileri sürerken arkasında çalışıyordum. Onları otlak alanlara götürdüğüm zaman kendi başlarına otluyorlar. Ben de bir taşın altına gölgeye geçtikten sonra çalışıyordum. Böylece kazandım. Keçi sağdıktan sonra yine akşam bir kitap okuyup yatıyordum. Arıcak’ta hiçbir dershane ve etüt merkezi yok. Biz de zaten bu hayatı ve zorluğu gördüğümüz için tek çaremiz okumaktır. 8 tane İstanbul bir Elazığ ve bir tane de Ankara’dan bir lise tercih ettim. Büyüdüğümde cerrah olmak istiyorum. Beyin cerrahisini daha çok istiyorum. Herkesin yaptığı soruyu ben yanlış yaptım bir Türkiye birinciliğini kaçırdım. Oda nazarım olsun. Çalışmaya devam edeceğim. Üniversite sınavında da böyle büyük bir başarı elde etmeyi planlıyorum” diye konuştu.