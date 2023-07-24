2023-07-24 12:34:44 Bu çocukla onun oyu bir mi olacak şimdi? Aysun Kayacı zihniyetine ibret olsun
Elazığ'da 2 bin 500 rakımlı Akdağ’ın yaylasında ailesiyle birlikte hayvancılık yapan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar, bir yandan çobanlık yapıp bir yandan da ailesine yardım ediyor. Keçileri güderken kitabı elinden bırakmayan ver her fırsatta ders çalışan Yazar, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Büyük başarı elde eden Yazar, ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.