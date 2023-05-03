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Tarım
5
Bu çilek yok satıyor

2023-05-03 21:22:48
Bu çilek yok satıyor

Samsun'un Kavak ilçesinde yetiştirilen çilekler piyasanın aranan ürünü oldu.

#1
Foto - Bu çilek yok satıyor

Samsun’un Kavak ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün öncülüğünde ekimi yaygınlaştırılan çilekler aroması ve lezzeti ile piyasanın aranan ürünü olurken çilek ekimi alanı da Kavak’ta her geçen yıl artmaya başladı.

#2
Foto - Bu çilek yok satıyor

Kavak’ta çilek tarımcılığına yaklaşık 3 yıl önce başladığını söyleyen Oğuz Duran, "Kavak’ta çilek yetiştirmeye biraz şüpheli başladım ama şimdi çok mutluyum. Çünkü bölgemizin iklimsel özelliğinden dolayı hem verimi güzel oluyor hem de ürünün lezzeti mükemmel. Böyle olunca da Kavak çileği kısa sürede pazarda kendisine iyi bir yer buldu. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün bu konuda ciddi desteklerini gördük. Ürün para kazandırınca Kavak’ta ekim alanı da hızla artmaya başladı. Kavak ilçemizdeki tüm çiftçilerimize de çilek ekimine yönelmelerini tavsiye ederim. Bizim tek sorunumuz, bahçemizde çalıştıracak eleman bulamıyor olmamız. Onun dışında çok memnunuz” dedi.

#3
Foto - Bu çilek yok satıyor

Kavak çileğinin lezzeti ve raf ömrünün uzun olmasından dolayı pazarda büyük ilgi gördüğünü ifade eden Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş ise yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

#4
Foto - Bu çilek yok satıyor

“Kavak’ta çilek yetiştiriciliğine yaklaşık beş yıl önce Büyükşehir Belediyemiz ve İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleri ile küçük bir alanda başladık. Halen Kavak’ta 50 dönüm alana yakın ekimimiz var. Bu sene 80 dönüme çıkacağız. Kavak’ta toplam hedefimiz 100 dönüme çıkmak. Kavak çilek yetiştiriciliğine çok uygun bir bölge. Kavak’ta yetişen çileklerin aroması Karadeniz kıyı boyunda ve diğer yerlerde yetişenlerden çok daha kaliteli ve raf ömrü uzun böyle olunca da pazarda kendisine kısa sürede iyi bir yer edindi" şeklinde konuştu.

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