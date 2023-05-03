Bu çilek yok satıyor

Kavak’ta çilek tarımcılığına yaklaşık 3 yıl önce başladığını söyleyen Oğuz Duran, "Kavak’ta çilek yetiştirmeye biraz şüpheli başladım ama şimdi çok mutluyum. Çünkü bölgemizin iklimsel özelliğinden dolayı hem verimi güzel oluyor hem de ürünün lezzeti mükemmel. Böyle olunca da Kavak çileği kısa sürede pazarda kendisine iyi bir yer buldu. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün bu konuda ciddi desteklerini gördük. Ürün para kazandırınca Kavak’ta ekim alanı da hızla artmaya başladı. Kavak ilçemizdeki tüm çiftçilerimize de çilek ekimine yönelmelerini tavsiye ederim. Bizim tek sorunumuz, bahçemizde çalıştıracak eleman bulamıyor olmamız. Onun dışında çok memnunuz” dedi.