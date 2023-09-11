Bu çiçek kış habercisi!

Türkiye'de yoğun olarak Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında görülen, yöre halkı arasında "vargit çiçeği", "varget gülü", “dön geri”, “güz gülü” ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla bilinen çiçekler açmaya başladı. Bölge sakinlerine havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan göç etme zamanının geldiğini haber vermesiyle doğal meteoroloji sistemi olarak bilinen 'vargit çiçekleri' bu yıl da yüzünü gösterdi. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışının düşmesi ve hava sıcaklıklarını ciddi şekilde düşmesinin ardından sonbahar günlerinde yaylalara yeniden canlılık getiren Vargit çiçekleri Eylül ayının ortalarından Ekim ayının ilk haftalarına kadar açıyor ve kış gelmeden son defa yaylaları süslüyor. Vargit çiçeklerinin açtığı zaman sanki bahar havası gibi bir hava oluşturduğunu fakat bu çiçeklerin kışın habercisi olduğuna değinen Gümüşhaneli şair Coşkun Tuncer, Kürtün ilçesine bağlı 2 bin 260 metre rakımlı Güvende yaylasında çiçekleri fotoğrafladığını söyledi. Bu çiçeklerin kışın habercisi olduğunu ve açtığında "Artık sonbahar geldi, kışa giriyoruz" diyerek bu bölgede yaşayan insanlara doğal bir uyarı yaptığını ifade eden Tuncer, “Karadeniz yaylalarında Mart-Nisan aylarında açar ve yaylaya göç zamanının geldiğini haber verir. Eylül-Ekim'de açması ise yayladan köye göç edişin zamanının geldiğini bildirir. Bölgede bu çiçeğe 'Vargit çiçeği' denir” dedi.