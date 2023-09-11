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Yaşam
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Bu çiçek kış habercisi!

2023-09-11 09:33:10
Bu çiçek kış habercisi!

Gümüşhane kırsalında 2 bin metreden yüksek yaylalarda kış mevsiminin habercisi olan ‘Vargit’ çiçekleri açmaya başladı.

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Foto - Bu çiçek kış habercisi!

Yaylalarda kışın habercisi olan ve yayla sakinlerine göç etme zamanının geldiğini hatırlatan çiçekler, laleye benzeyen yapısı, yerden 15-20 santimetre uzunluğu ve sapının üzerindeki mor ve beyaz yapraklarıyla biliniyor. Doğu Karadeniz bölgesinin genelinde görülen, bazı yerlerde “dön geri” veya “güz gülü” olarak adlandırılan çiçek her yıl sonbahar mevsiminde kendini gösterirken yöre sakinleri çiçeğin “Havalar soğuyor, kış geliyor, artık geri dön” uyarısında bulunduğuna inanıyor. Beyaz ve mor renkleriyle Doğu Karadeniz yaylalarına ayrı bir güzellik katan ve yörede kışın habercisi olarak bilinen Vargit çiçekleri, Gümüşhane yaylalarında da kendini göstermeye başladı. Yaylalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çoğu kişinin dönüşü için de işaret olarak kabul gören Vargit çiçekleri, Kürtün ilçesine bağlı Güvende yaylasında güzel manzaralar oluşturdu.

#2
Foto - Bu çiçek kış habercisi!

Türkiye'de yoğun olarak Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında görülen, yöre halkı arasında "vargit çiçeği", "varget gülü", “dön geri”, “güz gülü” ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla bilinen çiçekler açmaya başladı. Bölge sakinlerine havaların soğumasıyla birlikte yaylalardan göç etme zamanının geldiğini haber vermesiyle doğal meteoroloji sistemi olarak bilinen 'vargit çiçekleri' bu yıl da yüzünü gösterdi. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışının düşmesi ve hava sıcaklıklarını ciddi şekilde düşmesinin ardından sonbahar günlerinde yaylalara yeniden canlılık getiren Vargit çiçekleri Eylül ayının ortalarından Ekim ayının ilk haftalarına kadar açıyor ve kış gelmeden son defa yaylaları süslüyor. Vargit çiçeklerinin açtığı zaman sanki bahar havası gibi bir hava oluşturduğunu fakat bu çiçeklerin kışın habercisi olduğuna değinen Gümüşhaneli şair Coşkun Tuncer, Kürtün ilçesine bağlı 2 bin 260 metre rakımlı Güvende yaylasında çiçekleri fotoğrafladığını söyledi. Bu çiçeklerin kışın habercisi olduğunu ve açtığında "Artık sonbahar geldi, kışa giriyoruz" diyerek bu bölgede yaşayan insanlara doğal bir uyarı yaptığını ifade eden Tuncer, “Karadeniz yaylalarında Mart-Nisan aylarında açar ve yaylaya göç zamanının geldiğini haber verir. Eylül-Ekim'de açması ise yayladan köye göç edişin zamanının geldiğini bildirir. Bölgede bu çiçeğe 'Vargit çiçeği' denir” dedi.

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