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Gıda
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Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

2023-05-24 11:25:58
Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

İnsan ömrü, tıbbın da ilerlemesi ile her geçen artan bir ortalama ile öne çıkıyor. Vatandaşlar Ömrü uzatan yiyecekler hangileridir? Meyvelerin faydaları nelerdir? Meyvelerin kalorileri ne kadardır? gibi soruların cevaplarını sıklıkla araştırıyor. Özellikle beslenme sisteminde, bazı besinlerin ömrü uzatabilme kapasitesine dair önemli veriler elde edildi. Örneğin; uzmanlar, bir meyvenin kan dolaşımını şaşırtıcı bir biçimde yüzde 45 oranında artırarak ömrün uzamasına katkıda bulunuyor.

#1
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

Yapılan bir çalışmada, araştırmacılar frenk üzümünün önemli niteliklerini ve bunların arter sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems'e göre, bir haftalık alım bile genel kan dolaşımı için ikna edici sonuçlar sunabilir ve vücudun saatini 10 yıl geriye döndürmeye yardımcı olabilir.

#2
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

CNN Türk'te yer alan habere göre; Profesör Willems, 2013'ten beri Yeni Zelanda frenk üzümü antosiyaninini inceliyor ve sağlıklı dolaşımın, hayati organların en iyi işlevini korumak için uzun ömürlülüğün anahtarı olduğuna dair kanıtları sağladığını belirtti.

#3
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

Chichester Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, frenk üzümünün kardiyovasküler sağlık için ikna edici faydaları konusunda büyük bir atılım yaptı. Araştırmacılar, frenk üzümü özü takviyesi alımının, kas kasılması sırasında ana arter kan akışını yüzde 45'e kadar artırdığını gözlemledi. Klinik olarak önemli değişiklikler sadece dört ila yedi gün arasında gözlendi.

#4
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

Kan akışını teşvik edici etkiler, arterleri genişleten ve böylece kaslara, dokulara ve diğer hayati organlara dolaşımı artıran antosiyaninlere indirgendi. Profesör Willems, "Antosiyaninin görünen ömrü boyunca sağlığı etkilemek için anlamlı potansiyelinin yüzeyini kazıyoruz" diye ekledi.

#5
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

Profesör Willems, "Bir şekilde frenk üzümü bileşikleri kan damarlarını daha sağlıklı ve genç yapıyor" açıklamasında bulunuyor. Frenk üzümü ekstraktının alım kolaylığının, kan damarlarımız üzerinde faydalı bir etki sağlamak için koruyucu bir ilaç olarak hareket edebileceği önemli bir bulgudur" dedi.

#6
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

Profesöre göre, bu bileşikler, yüksek tansiyona katkıda bulunan kardiyovasküler kusurlara karşı bir tampon görevi görebilir. Yüksek tansiyon, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğu için genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır. Sayısız kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, felç, periferik arter hastalığı ve vasküler bunama vakasının arkasındadır.

#7
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

Frenk üzümü, her ikisi de hipertansiyon ve kardiyovasküler sağlık için bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları olan iyi bir potasyum ve Linolenik asit kaynağıdır. Potasyum kan basıncını düşürebilirken, GLA kalpteki hücrelerin hasara direnmesine yardımcı olur ve kan damarlarındaki trombosit kümelenmesini yavaşlatır. Profesör Willems, "Çalışmalarda frenk üzümünün normal kan basıncına sahip insanlar üzerinde çok az etkisi olduğunu görüyoruz" dedi.

#8
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

"Ancak, hipertansif yetişkinlerde, dut yüksek tansiyona neden olan bir şeyi hedefliyor. Ancak sistemde herhangi bir kusur yoksa, frenk üzümü için daha az şey var demektir.

#9
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

"Bunun yanı sıra, en iyi strateji, yüksek tansiyon gelişene kadar beklememek ve frenk üzümü, sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonu destekleyerek önlemeye yardımcı olabilir."

#10
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

"Ancak, yüksek tansiyon hastası yetişkinlerde, bu meyve yüksek tansiyona neden olan bir şeyi hedefliyor. Ancak sistemde herhangi bir kusur yoksa, frenk üzümü için daha az şey var."

#11
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

Bununla birlikte, en iyi stratejinin, sağlıklı kardiyovasküler işlevi destekleyerek önlemeye yardımcı olabileceğinden, frenk üzümü kullanmak için yüksek tansiyon geliştirmeyi beklememek olduğunu da sözlerine ekledi. Profesör Willems'in araştırması, hipertansif hastalarda yüksek tansiyonu düşürmek için frenk üzümü suyunun kullanımını destekleyen bir dizi kanıta katkıda bulunuyor.

#12
Foto - Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor

"Araştırmalarda frenk üzümünün normal tansiyonu olan insanlar üzerinde çok az etkisi olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

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