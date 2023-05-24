2023-05-24 11:25:58 Bu besini yemeyi bırakmayın! Damarda biriken yağı silip süpürüyor
İnsan ömrü, tıbbın da ilerlemesi ile her geçen artan bir ortalama ile öne çıkıyor. Vatandaşlar Ömrü uzatan yiyecekler hangileridir? Meyvelerin faydaları nelerdir? Meyvelerin kalorileri ne kadardır? gibi soruların cevaplarını sıklıkla araştırıyor. Özellikle beslenme sisteminde, bazı besinlerin ömrü uzatabilme kapasitesine dair önemli veriler elde edildi. Örneğin; uzmanlar, bir meyvenin kan dolaşımını şaşırtıcı bir biçimde yüzde 45 oranında artırarak ömrün uzamasına katkıda bulunuyor.