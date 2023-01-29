Bu belirtilere dikkat! Çocuğun üstün zekalı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Aileler, üstün zekalı çocukları nasıl destekleyebilir? Bu durumda olan çocuklar ve aileler çok yalnız bırakılıyor. Çocukta olmayan potansiyeli zorla oldurmaya çalışan aileler de var. Yüksek potansiyelli çocuklar için, “Onlar zaten iyi durumda, ayrı eğitim vermek eşitsizlik,” diye düşünen bir kesim var. Oysa asıl olan, çocuk hangi noktadaysa, onu o noktadan olabileceği en ileri düzeye, potansiyelinin en tepesine taşımaktır. Üstün yetenekte önemli olan, genetik avantajların düzenli ve disiplinli çabayla buluşması. İkinci bir nokta da; çocuk her zaman doğal yatkınlığı olan alana ilgi duymayabilir. Dansa yatkınlığı vardır, ama ilgisi yoktur. Başarılı ve mutlu olmanın kuralı; bir alanda genetik avantaj, içsel motivasyon, sistemli çaba, sıkı eğitim ve çevre desteği. Bu yüzden erken dönemde ailenin yapabileceği en iyi şey, çocuğu mümkün olduğunca farklı etkinlik ve deneyimle buluşturmak. Müzeler, sanat, birlikte oynanan oyunlar, spor, müzik, resim, bol sohbet... En önemlisi de duygusal ve sosyal konular bence. Çocukların “zihinsel akranlar”la bir araya gelmesi onlara güç veriyor. Aile ve öğretmen işbirliği de çok faydalı.