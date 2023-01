Bu belirtilere dikkat! Çocuğun üstün zekalı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Zeka testleri konusunda da kafalar çok karışık. Çocuğumun üstün zekalı olduğundan şüpheleniyorsam nasıl bir yol izlemeliyim? Genelde 6 yaşa kadar yapılan testler çok bir şey söylemiyor. Sadece IQ testleri değil, yapılan her türlü test erken yaşta yetersiz sonuç veriyor. Bunun bir nedeni çocukların henüz beyin gelişimlerini tamamlamamış olmaları. Bazı çocuklar daha geç gelişim gösterebilir, her çocuğun gelişimi farklıdır. Çocuğu bir kez test ederek karar vermek de çok yanlış. Stanford Üniversitesi’nden Prof. Lewis Terman Genetic Studies of Genius (Dehanın Genetik Araştırmaları) araştırmasında, 1528 yüksek IQ’lu çocuk grubunu, 11 yaşından itibaren hayat boyu izledi. Bu çocukların hiçbiri beklendiği gibi olağanüstü dâhilere dönüşmediler. Yeterince zeki olmadığı için araştırmaya dahil edilmeyen iki çocuk ise (Luis Alvarez ve William Shockley) ilerleyen yıllarda çalışmalarıyla Nobel Ödülü aldılar.