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Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

2023-07-18 13:41:25
Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşımacılık sektörünün cebini rahatlatacak yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Şartları sağlayanlara e-Devlet'ten başvuru yapmaları durumunda yüzde 75 indirim imkanı sağlanacak. İşte detaylar... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacıların, e-Devlet üzerinden yaptıkları işlemlerde yüzde 5'e varan indirim limitleri artırılarak, daha fazla indirim uygulanabilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Bu düzenlemeyle; taşımacıların e-Devlet üzerinden yapacakları 32,854 TL'ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak" dedi.

#2
Foto - Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Bakan Uraloğlu, yapılan bir başka yeniliğin ise yurt içi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşların, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara indirim imkanı getirildiğini söyledi.

#3
Foto - Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: "K1 belgeli kamyoncu esnafımız, faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için; kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde yüzde 75'e varan indirim imkanı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkanı ortaya çıkacak."

#4
Foto - Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Yönetmelikte bir başka düzenleme ise muayene ve sigorta konusunda oldu. Muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkanı da sağlandığını anlatan Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren, bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Açıklamada, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcularla ilgili taşımacı firmalar tarafından U-ETDS sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapılırken, taşıma alanında güvenlik için gelen bu yeniliğin, yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takibinin yapılmasının sağlanacağı bildirildi.

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