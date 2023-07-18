2023-07-18 13:41:25 Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşımacılık sektörünün cebini rahatlatacak yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Şartları sağlayanlara e-Devlet'ten başvuru yapmaları durumunda yüzde 75 indirim imkanı sağlanacak. İşte detaylar... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.