Bu belgeye sahip olanlar yüzde 75'e kadar indirim hakkı kazanıyor! e-Devlet’e girip hemen bunu yapın

Yönetmelikte bir başka düzenleme ise muayene ve sigorta konusunda oldu. Muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkanı da sağlandığını anlatan Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren, bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.