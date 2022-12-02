Bu bal başka bal! Bakın nereden çıkarılıyor

Kayaların yanı sıra ağaç oyuklarında arıların yaptığı balı düzenli olarak çıkardığını aktaran Aykurt, "Oğul veren arılar ağaçların kovuklarına giriyor ve burada bal yapıyorlar. Mayıs, haziran arasında gelip bu oyuklara giriyorlar. Ben de ağustos sonu ve eylül ayının 15 ile 20'si arasında gelip balı alıyorum. Arıları zayi etmiyoruz. Onları alıp kovana dolduruyoruz. Ağaçlara zarar vermeden boşluklarından balı çıkarıyoruz. Kutulara koyuyoruz. Bunları yaparken de videolarını çekiyorum" diye konuştu.