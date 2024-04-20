  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmüyordu! Uğur Dündar’a büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecek

Ahmet Hakan, “Bu pek hayra alamet değil” diyerek tüm Türkiye’ye duyurdu! Gerçekten büyük rezalet

İran’la ilgili dikkat çeken “Türkiye” iddiası! Hiç de masum değiller

Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden “Mossad” rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Hakan Fidan’dan dikkat çeken “Hamas” çıkışı! “Maalesef” diyerek üzücü gelişmeyi duyurdu

Diyarbakır’da DEM Partili belediyeden skandal karar! Bu nasıl bir rezalettir böyle! Sizde hiç utanma yok mu yahu

CHP’deki o rezillik, CHP amigosu Saymaz’ı bile isyan ettirdi! Yaaa, “dakika bir gol bir” İsmail

Adnan Oktar hapiste de rahat durmuyor! Şu kepazeliğe bakın hele şu kepazeliğe

Nedim Şener’den tarihi çağrı! “Bunu yapmak artık şart oldu” diyerek hükümete seslendi

Ahmet Hakan’ı çileden çıkaran gelişme! Bunu duyunca, adam resmen çılgına döndü
Medya
5
Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden "Mossad" rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

2024-04-20 06:30:00
Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden “Mossad” rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. “Cumhurbaşkanı’nın grup konuşmasını izlerken bir nokta dikkatimi çekti. Seçim döneminde Gazze ve Filistin üzerinden yürütülen asılsız kampanya Erdoğan’ı yaralamış. Ömrünü Filistin davasına adamış, en zor zamanlarda Filistin’in yanında yer almış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin üzerinden vurulmaya çalışılması gönül ve duygu dünyasında fırtınaların esmesine yol açmış” diyen Selvi, “Ben Erdoğan’ın, Filistin davasına destek verdiği için başına gelenlerden ziyade, merhum Erbakan’ın oğlu tarafından Mossad’ın sızdırdığı belgelerle itham edilmeye daha çok üzüldüğünü düşünüyorum” dedi. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

1
#1
Foto - Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden "Mossad" rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

“(…) Cumhurbaşkanı’nın grup konuşmasını izlerken bir nokta dikkatimi çekti. Seçim döneminde Gazze ve Filistin üzerinden yürütülen asılsız kampanya Erdoğan’ı yaralamış. Ömrünü Filistin davasına adamış, en zor zamanlarda Filistin’in yanında yer almış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin üzerinden vurulmaya çalışılması gönül ve duygu dünyasında fırtınaların esmesine yol açmış.

#2
Foto - Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden "Mossad" rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Bu dünya yüzünde iki kişiye Filistin konusunda haksızlık edilemez. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğeri merhum Erbakan. Kaderde bunu da görmek varmış. (…) Erbakan’ın Konya’da İsrail’e karşı yaptığı Kudüs Mitingi 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasında gösterilmişti. Erbakan, Kudüs Mitingi’nin bedelini cezaevine girerek ödedi.

#3
Foto - Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden "Mossad" rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Erdoğan’a ise başta ‘One Minute’ olmak üzere İsrail’e karşı Filistin davasına verdiği desteğin bedelini darbe girişimleriyle ödetmek istediler ama başarılı olamadılar.

#4
Foto - Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden "Mossad" rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Ben Erdoğan’ın, Filistin davasına destek verdiği için başına gelenlerden ziyade, merhum Erbakan’ın oğlu tarafından Mossad’ın sızdırdığı belgelerle itham edilmeye daha çok üzüldüğünü düşünüyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler
Gündem

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmeyen Uğur Dündar yaşına başına bakmadan mide bulandıran ifadeler kulla..
Hepsiburada tavsiye ekonomisini büyütüyor Tavsiye’nin lideri, Link Gelir ile hanelere 1 Milyar TL kazandıracak
Ekonomi

Hepsiburada tavsiye ekonomisini büyütüyor Tavsiye’nin lideri, Link Gelir ile hanelere 1 Milyar TL kazandıracak

Hepsiburada müşterilerine kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunduğu “Link Gelir” programı ile Türkiye’de ..
Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok
Siyaset

Toplu ihraç kararı! CHP’de muhaliflere nefes yok

"Demokrasi", "özgür düşünce" naraları atanlar, farklı sesleri susturmak için operasyona başladı. Emanetçi başkan Özgür Özel yönetimindeki CH..
O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu
Dünya

O ülkede 2 ayda 20 bin kişi Gazze'den etkilenerek Müslüman oldu

Bombay İslâmî Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Zakir Naik, 7 Ekim sonrası binlerce gayrimüslimin İslam’ı seçtiğini açıkladı...
Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı
Dünya

Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

Çin'in, 2019'da Pekin'de düzenlenen törende tanıttığı "gizemli" keşif uçağı WZ-8, dünya gündeme bomba gibi düşerken ülke basını uzmanları ta..
Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareketi bitti!
Dünya

Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareketi bitti!

Rusyalı milyarderlere yönelik yaptırımlar nedeniyle lüks yat piyasasının zor günler geçirdiği bildiriliyor. Son paylaşılan Rusya'ya rapor ri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23