Bu ayıp sana yeter de artar Fatih Erbakan! Duyanları şok eden “Mossad” rezaleti! Ha bu da sana dert olsun

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. “Cumhurbaşkanı’nın grup konuşmasını izlerken bir nokta dikkatimi çekti. Seçim döneminde Gazze ve Filistin üzerinden yürütülen asılsız kampanya Erdoğan’ı yaralamış. Ömrünü Filistin davasına adamış, en zor zamanlarda Filistin’in yanında yer almış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin üzerinden vurulmaya çalışılması gönül ve duygu dünyasında fırtınaların esmesine yol açmış” diyen Selvi, “Ben Erdoğan’ın, Filistin davasına destek verdiği için başına gelenlerden ziyade, merhum Erbakan’ın oğlu tarafından Mossad’ın sızdırdığı belgelerle itham edilmeye daha çok üzüldüğünü düşünüyorum” dedi. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti: