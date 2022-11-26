Malatya'da bulunan bu atlardan para fışkırıyor!

Ülke genelinde üç ayrı işletmede Arap atı yetiştiriciliği yapıldığını aktaran Tanrıkulu, "Ülkemiz genelinde TİGEM’de üç tane işletmemizde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılmakta; Karacabey Tarım İşletmesi, Anadolu Tarım İşletmesi ve Sultansuyu Tarım İşletmemiz. Her işletmenin farklı genlere sahip atları var. Burada akrabalık bağını elimine etmek adına Karacabey Tarım İşletmesi'ndeki atlardan da faydalanmaktayız veya bizim burada yetiştirdiğimiz farklı genleri diğer işletmelerdeki aygırlarla çiftleştirerek akrabalık kısmını önlemeye çalışıyoruz. Şu anki at satışlarımız Türkiye içerisinde. Safkan Arap atı yetiştiriciliği dünyada Arap atı olarak geçmekteyse de bütün yetiştiriciliği ülkemiz tarafından yapılmakta. Ocak ve Mayıs aylarında doğan taylarımız Eylül-Ağustos gibi sütten kesilen taylar tavlamıza geliyor ve burada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Bu taylar iki buçuk yaşına geldiğinde satışı yapılmaktadır. Bu tay satışları atçılık ve koşu camiasında kullanılmakta ve at camiasına değişik kategorilerde safkan Arap atı yetiştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.