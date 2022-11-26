Malatya'da bulunan bu atlardan para fışkırıyor!

Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yanı sıra çeşitli alanlarda faaliyet gösterildiğini kaydeden İşletme Müdürvekili İdris Tanrıkulu, "İşletmemizde birçok faaliyet alanı var aynı zamanda atçılık yetiştiriciliği de yapıyoruz. İşletmemizde 2022 yılı itibariyle taylar, aygırlar, kısraklar dahil olmak üzere 434 tane atımız mevcut. Bu yıl içerisinde 67 koşu tayı 15 de elit tay olmak üzere 82 tane tay satışı yapıldı. Bu satışlarda 2022 yılı itibariyle primlerle birlikte toplam 25-30 milyon civarında bir gelir hedeflemekteyiz" dedi.