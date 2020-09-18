Bu araçların fiyatlarını görenler 'pes' dedi! Yok artık dedirten rakamlar...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araçlarda fiyatlar bir hayli yükseldi. Buna sebep olarak üretim yetersizliği gösteriliyor. Bu nedenle ikinci el araçlarda satışlar patladı. Satışlar patladığı gibi fiyatlar da patladı. 20 yaşın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatları yazıldı. Vatandaşlar bu duruma bir hayli tepki gösteriyor. Gelişmeler böyle sürerken bazı dolandırıcılar ise cüzi ücretler karşılığında araçların kilometrelerini düşürüyor. Kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçların piyasaya sürüldüğü ifade edildi. İşte vatandaşları isyan ettiren o araçlar ve fiyatları...