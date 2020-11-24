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Otomotiv
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Bu arabalar kapış kapış gidiyor... İşte 100 bin TL’nin altındaki otomobiller

2020-11-24 12:10:22
Bu arabalar kapış kapış gidiyor... İşte 100 bin TL’nin altındaki otomobiller

Pandemiden dolayı artan sıfır ve ikinci el araba piyasası nedeniyle vatandaşlar, bütçelerine uygun araçlar. Uygun fiyatlı en iyi ikinci el modelleri belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, kendi araçlarını alma telaşında. Toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin sayısı her geçen gün arttı. Bu durum hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki fiyatları yukarıya çekti. İkinci el araçta oluşan yoğun talep fiyatlara da yansıdı. Bazı modellerde fiyatlar sıfır araç fiyatlarını geçerken ikinci el piyasasında son 6-7 ay içerisindeki fiyat artış oranı yüzde 80'ni buldu. Ancak uçuşa geçen fiyatların ve döviz kurlarındaki belirsizliğin yanı sıra son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları ile ikinci el araç piyasasında satışlar da adeta durma noktasına geldi. İşte 100 bin TL ve 100 bin km'nin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el otomobiller...

#1
Foto - Hyundai Accent-Era 2011 - 2012 model - 60 bin ile 95 bin TL arası

Hyundai Accent-Era 2011 - 2012 model - 60 bin ile 95 bin TL arası

#2
Foto - Chery Kimo 2011 model 50 bin TL ile 70 bin TL arası

Chery Kimo 2011 model 50 bin TL ile 70 bin TL arası

#3
Foto - Gelly FC 2011 - 2012 model 55 bin ile 70 bin TL arası

Gelly FC 2011 - 2012 model 55 bin ile 70 bin TL arası

#4
Foto - Fiat Linea 2011 - 2017 model 65 bin ile 99 bin TL

Fiat Linea 2011 - 2017 model 65 bin ile 99 bin TL

#5
Foto - Fiat Panda 2011 - 2016 model 70 bin ile 95 bin TL arası

Fiat Panda 2011 - 2016 model 70 bin ile 95 bin TL arası

#6
Foto - Fiat Punto 2011 - 2015 model 65 bin ile 99 bin TL arası

Fiat Punto 2011 - 2015 model 65 bin ile 99 bin TL arası

#7
Foto - Renault Symbol 2011 - 2016 model 60 bin ile 99 bin TL arası

Renault Symbol 2011 - 2016 model 60 bin ile 99 bin TL arası

#8
Foto - Peugeot 206 2011 - 2012 model 70 bin ile 95 bin TL arası

Peugeot 206 2011 - 2012 model 70 bin ile 95 bin TL arası

#9
Foto - Dacia Logan 2011 - 2016 model 60 bin ile 98 bin TL arası

Dacia Logan 2011 - 2016 model 60 bin ile 98 bin TL arası

#10
Foto - Fiat Palio 2011 - 2012 model 65 bin ile 85 bin TL arası

Fiat Palio 2011 - 2012 model 65 bin ile 85 bin TL arası

#11
Foto - Peugeot 301 2013 - 2016 model 85 bin ile 99 bin TL arası

Peugeot 301 2013 - 2016 model 85 bin ile 99 bin TL arası

#12
Foto - Hyundai İ10 2011 - 2015 model 80 bin ile 98 bin TL arası

Hyundai İ10 2011 - 2015 model 80 bin ile 98 bin TL arası

#13
Foto - Dacia Sandero - 2011 - 2015 68 bin ile 99 bin TL arası

Dacia Sandero - 2011 - 2015 68 bin ile 99 bin TL arası

#14
Foto - Citroen C-Elysée - 2013 - 2016 80 bin ile 99 bin TL arası

Citroen C-Elysée - 2013 - 2016 80 bin ile 99 bin TL arası

#15
Foto - KiaRio 2011-2015 model 90 bin TL ile 98 bin TL arası

KiaRio 2011-2015 model 90 bin TL ile 98 bin TL arası

#16
Foto - Ford Fiesta 2011-2015 model 80 bin TL ile 99 bin TL arası

Ford Fiesta 2011-2015 model 80 bin TL ile 99 bin TL arası

#17
Foto - Mitsubishi Attrage 2014-2015 model 80 bin TL

Mitsubishi Attrage 2014-2015 model 80 bin TL

#18
Foto - Opel Corsa 2011 - 2014 model 80 bin TL ile 98 bin TL

Opel Corsa 2011 - 2014 model 80 bin TL ile 98 bin TL

#19
Foto - Nissan Micra 2011-2013 70 bin ile 99 bin TL arası

Nissan Micra 2011-2013 70 bin ile 99 bin TL arası

#20
Foto - Tata Vista 2011 - 2012 model 60 bin ile 72 bin TL arası

Tata Vista 2011 - 2012 model 60 bin ile 72 bin TL arası

#21
Foto - Hyundai İ20 2011-2014 model 70 bin ile 98 bin TL arası

Hyundai İ20 2011-2014 model 70 bin ile 98 bin TL arası

#22
Foto - Chevrolet Aveo - 2011 - 2013 65 bin ile 98 bin TL arası

Chevrolet Aveo - 2011 - 2013 65 bin ile 98 bin TL arası

#23
Foto - Chevrolet Spark - 2011 - 2013 75 bin ile 95 bin TL arası

Chevrolet Spark - 2011 - 2013 75 bin ile 95 bin TL arası

#24
Foto - Chevrolet Cruze - 2011 - 2013 90 bin ile 100 bin TL arası

Chevrolet Cruze - 2011 - 2013 90 bin ile 100 bin TL arası

#25
Foto - Citroen C3 - 2011 - 2012 80 bin ile 98 bin TL arası

Citroen C3 - 2011 - 2012 80 bin ile 98 bin TL arası

#26
Foto - Ford Focus 2011-2013 80 bin ile 99 bin TL arası

Ford Focus 2011-2013 80 bin ile 99 bin TL arası

#27
Foto - Renault Clio 2011 - 2014 model 80 bin ile 99 bin TL arası

Renault Clio 2011 - 2014 model 80 bin ile 99 bin TL arası

#28
Foto - Toyota Yaris 2011-2013 model 78 bin ile 98 bin TL arası

Toyota Yaris 2011-2013 model 78 bin ile 98 bin TL arası

#29
Foto - Volkswagen Polo 2011-2013 model 85 bin ile 99 bin TL arası

Volkswagen Polo 2011-2013 model 85 bin ile 99 bin TL arası

#30
Foto - Chevrolet Lacetti - 2011 75 bin ile 95 bin TL arası

Chevrolet Lacetti - 2011 75 bin ile 95 bin TL arası

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