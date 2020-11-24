Bu arabalar kapış kapış gidiyor... İşte 100 bin TL’nin altındaki otomobiller

Pandemiden dolayı artan sıfır ve ikinci el araba piyasası nedeniyle vatandaşlar, bütçelerine uygun araçlar. Uygun fiyatlı en iyi ikinci el modelleri belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, kendi araçlarını alma telaşında. Toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin sayısı her geçen gün arttı. Bu durum hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki fiyatları yukarıya çekti. İkinci el araçta oluşan yoğun talep fiyatlara da yansıdı. Bazı modellerde fiyatlar sıfır araç fiyatlarını geçerken ikinci el piyasasında son 6-7 ay içerisindeki fiyat artış oranı yüzde 80'ni buldu. Ancak uçuşa geçen fiyatların ve döviz kurlarındaki belirsizliğin yanı sıra son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları ile ikinci el araç piyasasında satışlar da adeta durma noktasına geldi. İşte 100 bin TL ve 100 bin km'nin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el otomobiller...