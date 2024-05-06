2024-05-06 16:23:34 Bu alışkanlıklar derin uykuyu bozuyor! Kaliteli bir uyku için o saatlerde yatağa gidin: 2 uyku haline dikkat...
Kişinin kaliteli bir uyku alabilmesi için yeterli "melatonin" hormonu üretimi gerektiği ancak modern şehir hayatıyla gün ışığından ziyade uzun süre ofis ortamında mavi ışığa maruz kalınmasının melatonin metabolizmasını bozduğu belirten Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı ve Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, sağlığın korunması için düzenli ve kaliteli uykunun büyük önem taşıdığını söyledi.